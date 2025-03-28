https://ria.ru/20250328/msp-2008020889.html

Число субъектов МСП в Ульяновской области увеличилось до 45 тысяч

Число субъектов МСП в Ульяновской области увеличилось до 45 тысяч - РИА Новости, 28.03.2025

Число субъектов МСП в Ульяновской области увеличилось до 45 тысяч

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Ульяновской области с февраля прошлого года выросло на 2,3% и на данный момент составляет... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T18:30:00+03:00

2025-03-28T18:30:00+03:00

2025-03-28T18:30:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Ульяновской области с февраля прошлого года выросло на 2,3% и на данный момент составляет почти 45 тысяч субъектов, сообщает пресс-служба правительства региона. "Малый и средний бизнес играет важную роль в развитии экономики регионов, положительно влияет на увеличение числа занятых. В Ульяновской области число субъектов МСП с февраля 2024 года выросло на 2,3%, что составляет почти 45 тысяч субъектов", — отметил председатель регионального правительства Геннадий Спирчагов, его слова приводит пресс-служба. Глава правительства области и председатель попечительского совета Общероссийской общественной организации МСП "ОПОРА РОССИИ" Сергей Борисов обсудили темы маркировки продукции, таможенно-тарифного регулирования, локализации производства, а также несколько инициатив, направленных на поддержку отечественных производителей. На территории Ульяновской области сформирована инфраструктура поддержки предпринимательства. Также функционируют 16 центров развития предпринимательства в муниципальных образованиях региона. В этой сфере на данный момент трудится 205 тысяч человек.

https://ria.ru/20241226/russkikh-1991444928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , сергей борисов, ульяновская область