Число субъектов МСП в Ульяновской области увеличилось до 45 тысяч
Количество субъектов МСП в Ульяновской области выросло до 45 тысяч с 2024 года
© Фото : Правительство Ульяновской области Председатель Правительства Ульяновской области Геннадий Спирчагов и Председатель Попечительского совета Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Сергей Борисов
Председатель Правительства Ульяновской области Геннадий Спирчагов и Председатель Попечительского совета Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Сергей Борисов
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Ульяновской области с февраля прошлого года выросло на 2,3% и на данный момент составляет почти 45 тысяч субъектов, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Малый и средний бизнес играет важную роль в развитии экономики регионов, положительно влияет на увеличение числа занятых. В Ульяновской области число субъектов МСП с февраля 2024 года выросло на 2,3%, что составляет почти 45 тысяч субъектов", — отметил председатель регионального правительства Геннадий Спирчагов, его слова приводит пресс-служба.
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Глава правительства области и председатель попечительского совета Общероссийской общественной организации МСП "ОПОРА РОССИИ" Сергей Борисов обсудили темы маркировки продукции, таможенно-тарифного регулирования, локализации производства, а также несколько инициатив, направленных на поддержку отечественных производителей.
На территории Ульяновской области сформирована инфраструктура поддержки предпринимательства. Также функционируют 16 центров развития предпринимательства в муниципальных образованиях региона. В этой сфере на данный момент трудится 205 тысяч человек.
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