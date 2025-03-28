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Российским бойцам в курском Гуево противостоят части элитных сил ВСУ - РИА Новости, 28.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:16 28.03.2025 (обновлено: 11:17 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/motostrelki-2007889008.html
Российским бойцам в курском Гуево противостоят части элитных сил ВСУ
Российским бойцам в курском Гуево противостоят части элитных сил ВСУ - РИА Новости, 28.03.2025
Российским бойцам в курском Гуево противостоят части элитных сил ВСУ
Российским мотострелковым подразделениям группировки войск "Север" при освобождении села Гуево в Суджанском районе Курской области противостоят подготовленные... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:16:00+03:00
2025-03-28T11:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджанский район
курская область
россия
вооруженные силы украины
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КУРСК, 28 мар – РИА Новости. Российским мотострелковым подразделениям группировки войск "Север" при освобождении села Гуево в Суджанском районе Курской области противостоят подготовленные части элитных сил специальных операций ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах РФ. "22-й мотострелковый полк Ленинградского военного округа продолжает освобождение Гуево Суджанского района. Боевые действия уже идут в центре населенного пункта. Северянам противостоят подготовленные вражеские части ССО (Силы специальных операций) ВСУ", - рассказали силовики. Военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" взяли в клещи село Гуево, блокировав в нем подразделения ВСУ и нанося по ним ювелирно точные артиллерийские удары, сообщал ранее РИА Новости офицер группировки. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории области.
https://ria.ru/20250328/podrazdelenija-2007883131.html
суджанский район
курская область
россия
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Работа штурмовиков 22-го мотострелкового полка в центре Гуево в Курской области
Штурмовики 22-го мотострелкового полка российской группировки "Север" с боями продвинулись к центру Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости офицер этой группировки
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РИА Новости
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суджанский район, курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Российским бойцам в курском Гуево противостоят части элитных сил ВСУ

Российским бойцам при освобождении Гуево противостоят части элитных сил ВСУ

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КУРСК, 28 мар – РИА Новости. Российским мотострелковым подразделениям группировки войск "Север" при освобождении села Гуево в Суджанском районе Курской области противостоят подготовленные части элитных сил специальных операций ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах РФ.
"22-й мотострелковый полк Ленинградского военного округа продолжает освобождение Гуево Суджанского района. Боевые действия уже идут в центре населенного пункта. Северянам противостоят подготовленные вражеские части ССО (Силы специальных операций) ВСУ", - рассказали силовики.
© ИнфографикаКарта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.03.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.03.2025
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.03.2025
Военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" взяли в клещи село Гуево, блокировав в нем подразделения ВСУ и нанося по ним ювелирно точные артиллерийские удары, сообщал ранее РИА Новости офицер группировки.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории области.
Бойцы РФ продвигаются к центру Гуево Курской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Штурмовики "Севера" продвинулись к центру Гуево в Курской области
Вчера, 11:06
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджанский районКурская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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