https://ria.ru/20250328/motostrelki-2007889008.html

Российским бойцам в курском Гуево противостоят части элитных сил ВСУ

Российским бойцам в курском Гуево противостоят части элитных сил ВСУ - РИА Новости, 28.03.2025

Российским бойцам в курском Гуево противостоят части элитных сил ВСУ

Российским мотострелковым подразделениям группировки войск "Север" при освобождении села Гуево в Суджанском районе Курской области противостоят подготовленные... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:16:00+03:00

2025-03-28T11:16:00+03:00

2025-03-28T11:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджанский район

курская область

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007888816_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a7090768cc343d4258ecf516c3274308.jpg

КУРСК, 28 мар – РИА Новости. Российским мотострелковым подразделениям группировки войск "Север" при освобождении села Гуево в Суджанском районе Курской области противостоят подготовленные части элитных сил специальных операций ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах РФ. "22-й мотострелковый полк Ленинградского военного округа продолжает освобождение Гуево Суджанского района. Боевые действия уже идут в центре населенного пункта. Северянам противостоят подготовленные вражеские части ССО (Силы специальных операций) ВСУ", - рассказали силовики. Военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" взяли в клещи село Гуево, блокировав в нем подразделения ВСУ и нанося по ним ювелирно точные артиллерийские удары, сообщал ранее РИА Новости офицер группировки. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории области.

https://ria.ru/20250328/podrazdelenija-2007883131.html

суджанский район

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа штурмовиков 22-го мотострелкового полка в центре Гуево в Курской области Штурмовики 22-го мотострелкового полка российской группировки "Север" с боями продвинулись к центру Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости офицер этой группировки 2025-03-28T11:16 true PT1M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

суджанский район, курская область, россия, вооруженные силы украины