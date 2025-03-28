https://ria.ru/20250328/moskvich-2007915299.html

Москвич лишился денег, пытаясь найти любовь в приложении для знакомств

Москвич лишился денег, пытаясь найти любовь в приложении для знакомств - РИА Новости, 28.03.2025

Москвич лишился денег, пытаясь найти любовь в приложении для знакомств

Москвич хотел найти любовь через мобильное приложение для знакомств, но попал на мошенников и лишился денег, рассказали РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:55:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Москвич хотел найти любовь через мобильное приложение для знакомств, но попал на мошенников и лишился денег, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, 25 марта в полицию обратился 22-летний москвич, который рассказал, что познакомился с 23-летней девушкой в приложении для знакомств "Мамба". В какой-то момент новая подруга предложила ему перейти в мессенджер Telegram для продолжения знакомства. "Со слов заявителя, позже девушка пригласила его на свидание в театр и прислала ссылку для покупки билета. Мужчина попытался купить билеты, однако оплата не прошла, после чего он обратился в техподдержку сайта", - рассказал собеседник. По его словам, "сотрудник" техподдержки сообщил юноше, что якобы произошел технический сбой и сумма заморожена, а чтобы вернуть деньги нужно перейти по ссылке и ввести данные его карты. "Молодой человек доверился, после чего с его банковского счета списали еще 3 тысячи рублей", - сказал собеседник агентства. Позже в разных мессенджерах ему начали названивать лже-сотрудники службы безопасности банка и Центрального банка России, которые уверяли, что счета мужчины пытаются взломать, а уже отправленные деньги якобы пошли на спонсирование террористов. Только после этого юноша понял, что его обманули. Полиция возбудила уголовное дело по статье о краже, совершенной с банковского счета. Максимальное наказание - до 6 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250326/moshenniki-2007330670.html

https://ria.ru/20250226/moshenniki-2001619435.html

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