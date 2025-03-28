https://ria.ru/20250328/moskva-2008042721.html

На юге Москвы машина скорой влетела в остановку

На юге Москвы машина скорой влетела в остановку - РИА Новости, 28.03.2025

На юге Москвы машина скорой влетела в остановку

Машина скорой помощи влетела в остановку общественного транспорта на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T20:34:00+03:00

2025-03-28T20:34:00+03:00

2025-03-28T21:19:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Машина скорой помощи влетела в остановку общественного транспорта на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."В вечернее время на улице Кировоградской, 17, водитель машины скорой помощи не справился с управлением при осуществлении маневра и наехал на остановку общественного транспорта. Предварительно, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир транспортного средства, а также человек, находившийся на остановке", — говорится в заявлении.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250327/dtp-2007681014.html

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москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, дтп