https://ria.ru/20250328/moskva-2008042721.html
На юге Москвы машина скорой влетела в остановку
На юге Москвы машина скорой влетела в остановку - РИА Новости, 28.03.2025
На юге Москвы машина скорой влетела в остановку
Машина скорой помощи влетела в остановку общественного транспорта на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T20:34:00+03:00
2025-03-28T20:34:00+03:00
2025-03-28T21:19:00+03:00
москва
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2008047880_0:331:2730:1867_1920x0_80_0_0_0e4643c2642d13fe09ba4117d4e0dd68.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Машина скорой помощи влетела в остановку общественного транспорта на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."В вечернее время на улице Кировоградской, 17, водитель машины скорой помощи не справился с управлением при осуществлении маневра и наехал на остановку общественного транспорта. Предварительно, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир транспортного средства, а также человек, находившийся на остановке", — говорится в заявлении.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250327/dtp-2007681014.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2008047880_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_bd91d44f2ce9774f77a9b6e9f5d785f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, дтп
Москва, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, ДТП
На юге Москвы машина скорой влетела в остановку
На юге Москвы машина скорой помощи влетела в остановку, есть пострадавшие