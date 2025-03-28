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На юге Москвы машина скорой влетела в остановку - РИА Новости, 28.03.2025
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20:34 28.03.2025 (обновлено: 21:19 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/moskva-2008042721.html
На юге Москвы машина скорой влетела в остановку
На юге Москвы машина скорой влетела в остановку - РИА Новости, 28.03.2025
На юге Москвы машина скорой влетела в остановку
Машина скорой помощи влетела в остановку общественного транспорта на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 28.03.2025
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москва
происшествия
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россия
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Машина скорой помощи влетела в остановку общественного транспорта на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."В вечернее время на улице Кировоградской, 17, водитель машины скорой помощи не справился с управлением при осуществлении маневра и наехал на остановку общественного транспорта. Предварительно, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир транспортного средства, а также человек, находившийся на остановке", — говорится в заявлении.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
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москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, дтп
Москва, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, ДТП
На юге Москвы машина скорой влетела в остановку

На юге Москвы машина скорой помощи влетела в остановку, есть пострадавшие

© АГН "Москва"Последствия наезда машины скорой помощи на остановку общественного транспорта на улице Кировоградская на юге Москвы. 28 марта 2025
Последствия наезда машины скорой помощи на остановку общественного транспорта на улице Кировоградская на юге Москвы. 28 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© АГН "Москва"
Последствия наезда машины скорой помощи на остановку общественного транспорта на улице Кировоградская на юге Москвы. 28 марта 2025
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Машина скорой помощи влетела в остановку общественного транспорта на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"В вечернее время на улице Кировоградской, 17, водитель машины скорой помощи не справился с управлением при осуществлении маневра и наехал на остановку общественного транспорта. Предварительно, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир транспортного средства, а также человек, находившийся на остановке", — говорится в заявлении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
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МоскваПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияДТП
 
 
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