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В Москве 22-летняя владелица BMW накопила штрафы на 500 тысяч рублей - РИА Новости, 28.03.2025
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16:30 28.03.2025 (обновлено: 19:03 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/moskva-2007981845.html
В Москве 22-летняя владелица BMW накопила штрафы на 500 тысяч рублей
В Москве 22-летняя владелица BMW накопила штрафы на 500 тысяч рублей - РИА Новости, 28.03.2025
В Москве 22-летняя владелица BMW накопила штрафы на 500 тысяч рублей
Сотрудники Госавтоинспекции изъяли BMW у 22-летней москвички за уклонение от уплаты свыше 500 штрафов за нарушения ПДД на сумму более 500 тысяч рублей, сообщила РИА Новости, 28.03.2025
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции изъяли BMW у 22-летней москвички за уклонение от уплаты свыше 500 штрафов за нарушения ПДД на сумму более 500 тысяч рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из Госавтоинспекции Южного округа столицы привлекли к ответственности девушку, которая накопила свыше 500 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения", - сказала Волк. Автомобиль BMW под управлением 22-летней москвички был остановлен полицейскими на Судостроительной улице Москвы. В ходе проверки выяснилось, что она злостно уклонялась от исполнения административного наказания и в течение полугода не оплатила штрафы на общую сумму более полумиллиона рублей. В отношении девушки полицейскими составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 КоАП РФ. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.
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происшествия, россия, москва, ирина волк
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк
В Москве 22-летняя владелица BMW накопила штрафы на 500 тысяч рублей

Полиция изъяла BMW у 22-летней москвички за уклонение от уплаты 500 штрафов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции изъяли BMW у 22-летней москвички за уклонение от уплаты свыше 500 штрафов за нарушения ПДД на сумму более 500 тысяч рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из Госавтоинспекции Южного округа столицы привлекли к ответственности девушку, которая накопила свыше 500 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения", - сказала Волк.
Автомобиль BMW под управлением 22-летней москвички был остановлен полицейскими на Судостроительной улице Москвы. В ходе проверки выяснилось, что она злостно уклонялась от исполнения административного наказания и в течение полугода не оплатила штрафы на общую сумму более полумиллиона рублей.
В отношении девушки полицейскими составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 КоАП РФ. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.
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