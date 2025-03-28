https://ria.ru/20250328/moskva-2007948867.html

Масштабную промывку дорог и тротуаров с шампунем начали в Москве

Масштабную промывку дорог и тротуаров с шампунем начали в Москве - РИА Новости, 28.03.2025

Масштабную промывку дорог и тротуаров с шампунем начали в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к масштабной промывке дорог и тротуаров с шампунем в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:58:00+03:00

2025-03-28T14:58:00+03:00

2025-03-28T14:58:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к масштабной промывке дорог и тротуаров с шампунем в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно весной и осенью проводим мойку дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в пятницу и субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории. После промывки со специальным средством обязательно проходит мойка водой", – рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. "В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб", - добавил Бирюков.

https://ria.ru/20250310/moskva-2004006836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков