Масштабную промывку дорог и тротуаров с шампунем начали в Москве
Заммэра Бирюков: в Москве началась масштабная промывка дорог с шампунем
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВесенняя очистка домов, улиц, мостов и эстакад
Весенняя очистка домов, улиц, мостов и эстакад
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к масштабной промывке дорог и тротуаров с шампунем в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно весной и осенью проводим мойку дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в пятницу и субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории. После промывки со специальным средством обязательно проходит мойка водой", – рассказал Бирюков.
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Заммэра отметил, что применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
"В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб", - добавил Бирюков.