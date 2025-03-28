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Масштабную промывку дорог и тротуаров с шампунем начали в Москве - РИА Новости, 28.03.2025
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14:58 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/moskva-2007948867.html
Масштабную промывку дорог и тротуаров с шампунем начали в Москве
Масштабную промывку дорог и тротуаров с шампунем начали в Москве - РИА Новости, 28.03.2025
Масштабную промывку дорог и тротуаров с шампунем начали в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к масштабной промывке дорог и тротуаров с шампунем в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:58:00+03:00
2025-03-28T14:58:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к масштабной промывке дорог и тротуаров с шампунем в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно весной и осенью проводим мойку дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в пятницу и субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории. После промывки со специальным средством обязательно проходит мойка водой", – рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. "В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб", - добавил Бирюков.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Масштабную промывку дорог и тротуаров с шампунем начали в Москве

Заммэра Бирюков: в Москве началась масштабная промывка дорог с шампунем

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВесенняя очистка домов, улиц, мостов и эстакад
Весенняя очистка домов, улиц, мостов и эстакад - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Весенняя очистка домов, улиц, мостов и эстакад
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к масштабной промывке дорог и тротуаров с шампунем в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно весной и осенью проводим мойку дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в пятницу и субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории. После промывки со специальным средством обязательно проходит мойка водой", – рассказал Бирюков.
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Заммэра отметил, что применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
"В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб", - добавил Бирюков.
 
Городское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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