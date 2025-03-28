https://ria.ru/20250328/monastyr-2007852275.html

Выступавшая против монастыря РПЦ в ФРГ мэр поменяла мнение после визита

Выступавшая против монастыря РПЦ в ФРГ мэр поменяла мнение после визита - РИА Новости, 28.03.2025

Выступавшая против монастыря РПЦ в ФРГ мэр поменяла мнение после визита

Глава немецкого Мильмерсдорфа под Берлином Эльке Грабовски, выступавшая против расположенного на его территории Свято-Георгиевского монастыря Московского... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T06:46:00+03:00

2025-03-28T06:46:00+03:00

2025-03-28T06:46:00+03:00

религия

берлин (город)

московский патриархат

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Глава немецкого Мильмерсдорфа под Берлином Эльке Грабовски, выступавшая против расположенного на его территории Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата, посетила монастырь, вопросы с ее стороны к нему сняты, рассказал РИА Новости настоятель монастыря игумен Даниил (Ирбитс). "Двадцать шестого марта по моему приглашению мэр Мильмерсдорфа Эльке Грабовски посетила Георгиевский монастырь в Гётшендорфе (часть муниципалитета Мильмерсдорф – ред.). Встреча закончилась позитивным отношением главы совета к монастырю, обе стороны договорились о взаимодействии друг с другом. Я заверил ее, что монастырь всегда готов к сотрудничеству и участию в добрых проектах, проводимых общиной Мильмерсдорф", – рассказал собеседник агентства. В ходе встречи, рассказал игумен, он показал Грабовски храм, в котором проводятся работы по росписи, замок Гётшендорф, находящийся на территории монастыря, и купольные дома для паломников. "Встреча прошла успешно. Она сейчас осталась под хорошим впечатлением, и все вопросы с ее стороны исчезли. Для нас это было очень важно. И слава Богу, что на третий срок своего правления она увидела, как далеко мы продвинулись и сколь многое сделали. Не стоим на месте, как многие ей наговаривали", – добавил игумен Даниил. Он пояснил, что как мэр она появилась в монастыре впервые, а в последний раз была в Георгиевском монастыре в 2011 году. Как сообщалось ранее, глава Мильмерсдорфа Эльке Грабовски выступала против монастыря как такового и заявляла в прессе, что тот не имеет никакого значения для Мильмерсдорфа. Для паломников, которые трудятся в монастыре без постоянного проживания, а также для посещающих монастырь туристов в нем заведен глэмпинг – пространство под открытым небом с маленькими "купольными" домиками с удобствами, – отзыв в получении разрешения на который ранее готовило строительное ведомство Мильмерсдорфа.

https://realty.ria.ru/20250324/hram-2006899774.html

https://ria.ru/20250322/pustyn-2006634324.html

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берлин (город), московский патриархат