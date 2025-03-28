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В Раде раскритиковали систему мобилизации на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
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18:33 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/mobilizatsiya-2008024868.html
В Раде раскритиковали систему мобилизации на Украине
В Раде раскритиковали систему мобилизации на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
В Раде раскритиковали систему мобилизации на Украине
Действующая система мобилизации на Украине базируется на рабовладельческих принципах, заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T18:33:00+03:00
2025-03-28T18:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий лубинец
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Действующая система мобилизации на Украине базируется на рабовладельческих принципах, заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу. Он раскритиковал методы отлова военнообязанных работниками военкоматов на Украине, назвав их позорными. "Мне как депутату приходится слышать эти жалобы практически на каждой встрече с избирателями. У нас мобилизационная работа построена и базируется на рабовладельческой философии", - сказал Мазурашу в эфире телеканала "Рада". Он также осудил насильственные задержания граждан для мобилизации, которые, по его мнению, вредят армии, обществу и экономике. ТЦК (территориальные центры комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) должны заниматься качественным отбором и привлечением реально способных защищать, а не вредить стране", - резюмировал он. На этой неделе уполномоченный Верховной рады по правам человека на Дмитрий Лубинец заявил, что нарушения прав человека при мобилизации, осуществляемые сотрудниками военкоматов на Украине, приобрели системный и массовый характер, нужны срочные решения на государственном уровне. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984892043.html
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в мире, украина, дмитрий лубинец, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде раскритиковали систему мобилизации на Украине

Депутат Рады Мазурашу назвал систему мобилизации на Украине рабовладельческой

© СоцсетиПредставители военкомата под присмотром полиции запихивают мужчину в автомобиль в Одессе
Представители военкомата под присмотром полиции запихивают мужчину в автомобиль в Одессе - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Соцсети
Представители военкомата под присмотром полиции запихивают мужчину в автомобиль в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Действующая система мобилизации на Украине базируется на рабовладельческих принципах, заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу.
Он раскритиковал методы отлова военнообязанных работниками военкоматов на Украине, назвав их позорными.
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"Мне как депутату приходится слышать эти жалобы практически на каждой встрече с избирателями. У нас мобилизационная работа построена и базируется на рабовладельческой философии", - сказал Мазурашу в эфире телеканала "Рада".
Он также осудил насильственные задержания граждан для мобилизации, которые, по его мнению, вредят армии, обществу и экономике. ТЦК (территориальные центры комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) должны заниматься качественным отбором и привлечением реально способных защищать, а не вредить стране", - резюмировал он.
На этой неделе уполномоченный Верховной рады по правам человека на Дмитрий Лубинец заявил, что нарушения прав человека при мобилизации, осуществляемые сотрудниками военкоматов на Украине, приобрели системный и массовый характер, нужны срочные решения на государственном уровне.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий ЛубинецВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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