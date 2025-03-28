https://ria.ru/20250328/mo-2007893945.html

ВСУ уничтожили ГИС "Суджа"

ВСУ уничтожили ГИС "Суджа" - РИА Новости, 28.03.2025

ВСУ уничтожили ГИС "Суджа"

Киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил газоизмерительную станцию "Суджа", сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:38:00+03:00

2025-03-28T11:38:00+03:00

2025-03-28T12:20:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил газоизмерительную станцию "Суджа", сообщило Минобороны."Двадцать восьмого марта около 10:20 киевским режимом нанесен двойной удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции "Суджа", в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен", — уточнили в ведомстве.В министерстве отметили, что за прошедшие сутки ВСУ продолжили атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. Удары наносились с помощью БПЛА различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS.Так, утром ПВО уничтожила 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа в Саратовской области. Там ВСУ пытались атаковать инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода.Удары ВСУ по энергообъектам во время прекращения огняНа прошлой неделе президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Но всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных ВСУ во время прекращения огня.ГИС "Суджа" также уже не в первый раз подверглась нападению. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали станцию, которая находилась под их контролем с 7 августа. До начала 2025-го по ее измерительным трубопроводам транзитом через Украину поставляли газ для европейских стран.Как отметили в Минобороны России, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.

https://ria.ru/20250328/minoborony-2007894436.html

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Пожар на газоизмерительной станции "Суджа" после атак киевского режима Видео, где показана горящая газоизмерительная станции "Суджа", по которой сегодня киевский режим нанес двойной удар, приводит Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского. 2025-03-28T11:38 true PT0M35S

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украина, россия, вооруженные силы украины, курская область