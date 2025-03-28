https://ria.ru/20250328/mjanma-2007959180.html

"Тряхнуло заметно". Российский турист рассказал об остановке в Мьянме

"Тряхнуло заметно". Российский турист рассказал об остановке в Мьянме - РИА Новости, 28.03.2025

"Тряхнуло заметно". Российский турист рассказал об остановке в Мьянме

В городе Баган, одной из древнейших столиц Мьянмы, землетрясение ощущалось довольно сильно, однако паники среди людей не возникло, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:29:00+03:00

2025-03-28T15:29:00+03:00

2025-03-28T15:29:00+03:00

землетрясение в мьянме и таиланде

мьянма

в мире

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В городе Баган, одной из древнейших столиц Мьянмы, землетрясение ощущалось довольно сильно, однако паники среди людей не возникло, рассказал РИА Новости российский турист, находящийся в стране. "В Багане тряхнуло заметно. Землетрясение было, подтверждаю. Паники нет, только связь так себе работает. Тут чувствовалось примерно минуту. Нам вообще не показалось серьёзным, пока новости не открыли. Как телефон достал - стало особо не до шуток. Но мы были на открытом воздухе. Внутри помещения сразу бы возникло логичное желание выбираться наружу," - рассказал очевидец. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.

мьянма

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Падают высотки, рушатся мосты. Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме Местные жители спешат в убежища, власти предупреждают о риске новых земельных толчков. Разрушительное землетрясение произошло в Мьянме и Таиланде. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. В сети распространились жутки кадры из Бангкока, где обрушилась строящаяся высотка. Под завалами здания могут находиться 43 рабочих. Власти Бангкока объявили режим ЧП. Магнитуда, по предварительной информации, составила 7,7. 2025-03-28T15:29 true PT0M50S

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землетрясение в мьянме и таиланде, мьянма, в мире