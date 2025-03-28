Мьянма объявила о срочном сборе донорской крови

ДЖАКАРТА, 28 мар – РИА Новости. Власти Мьянмы объявили о срочном сборе донорской крови в связи с большим количеством раненых и погибших из-за землетрясения, следует из заявления Государственного административного совета страны. По данным властей, землетрясение сильнее всего затронуло регионы Сагайн, Мандалай, Магвэй, северо-восточный штат Шан, округ Нейпьидо и регион Баго. "Многие люди погибли и получили ранения в результате землетрясения, и многие люди проходят лечение в государственных больницах в регионе Сагайн, регионе Мандалай и округе Нейпьидо. Поскольку существует срочная потребность в крови, доноров крови просят как можно скорее связаться с больницами и сдать ее", - говорится в срочном заявлении Государственного административного совета страны. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах им не поступало.
ДЖАКАРТА, 28 мар – РИА Новости. Власти Мьянмы объявили о срочном сборе донорской крови в связи с большим количеством раненых и погибших из-за землетрясения, следует из заявления Государственного административного совета страны.
По данным властей, землетрясение сильнее всего затронуло регионы Сагайн, Мандалай, Магвэй, северо-восточный штат Шан, округ Нейпьидо и регион Баго.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
"Многие люди погибли и получили ранения в результате землетрясения, и многие люди проходят лечение в государственных больницах в регионе Сагайн, регионе Мандалай и округе Нейпьидо. Поскольку существует срочная потребность в крови, доноров крови просят как можно скорее связаться с больницами и сдать ее", - говорится в срочном заявлении Государственного административного совета страны.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах им не поступало.
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