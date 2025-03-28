https://ria.ru/20250328/mjanma-2007917536.html

Мьянма объявила о срочном сборе донорской крови

Мьянма объявила о срочном сборе донорской крови - РИА Новости, 28.03.2025

Мьянма объявила о срочном сборе донорской крови

Власти Мьянмы объявили о срочном сборе донорской крови в связи с большим количеством раненых и погибших из-за землетрясения, следует из заявления... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T13:02:00+03:00

2025-03-28T13:02:00+03:00

2025-03-28T13:03:00+03:00

в мире

землетрясение в мьянме и таиланде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007885339_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4cf3f0fd4d3a9fb8ff1f95b6fb5c5606.jpg

ДЖАКАРТА, 28 мар – РИА Новости. Власти Мьянмы объявили о срочном сборе донорской крови в связи с большим количеством раненых и погибших из-за землетрясения, следует из заявления Государственного административного совета страны. По данным властей, землетрясение сильнее всего затронуло регионы Сагайн, Мандалай, Магвэй, северо-восточный штат Шан, округ Нейпьидо и регион Баго. "Многие люди погибли и получили ранения в результате землетрясения, и многие люди проходят лечение в государственных больницах в регионе Сагайн, регионе Мандалай и округе Нейпьидо. Поскольку существует срочная потребность в крови, доноров крови просят как можно скорее связаться с больницами и сдать ее", - говорится в срочном заявлении Государственного административного совета страны. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах им не поступало.

https://ria.ru/20250328/myanma-2007894599.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, землетрясение в мьянме и таиланде