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Очевидец рассказал об обрушении мечети в Мьянме
Очевидец рассказал об обрушении мечети в Мьянме - РИА Новости, 28.03.2025
Очевидец рассказал об обрушении мечети в Мьянме
Мечеть Шве Пхо Шейн в регионе Мандалай в Мьянме обрушилась во время землетрясения, есть погибшие, заявил РИА Новости очевидец произошедшего. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:55:00+03:00
2025-03-28T11:55:00+03:00
2025-03-28T13:23:00+03:00
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мандалай (округ)
мьянма
таиланд
землетрясение в мьянме и таиланде
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ДЖАКАРТА, 28 мар - РИА Новости. Мечеть Шве Пхо Шейн в регионе Мандалай в Мьянме обрушилась во время землетрясения, есть погибшие, заявил РИА Новости очевидец произошедшего. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. "Это произошло в поселке Синкай, регион Мандалай. Мусульмане совершали религиозные ритуалы в мечети, когда их застигло землетрясение. В результате обрушения мечети было много жертв", - сообщил местный житель в беседе с агентством.
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Землетрясение в Мьянме
Землетрясение в Мьянме
2025-03-28T11:55
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в мире, мандалай (округ), мьянма, таиланд, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Мандалай (округ), Мьянма, Таиланд, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Очевидец рассказал об обрушении мечети в Мьянме
В Мьянме во время землетрясения обрушилась мечеть, есть погибшие
ДЖАКАРТА, 28 мар - РИА Новости. Мечеть Шве Пхо Шейн в регионе Мандалай в Мьянме обрушилась во время землетрясения, есть погибшие, заявил РИА Новости очевидец произошедшего.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.
"Это произошло в поселке Синкай, регион Мандалай. Мусульмане совершали религиозные ритуалы в мечети, когда их застигло землетрясение. В результате обрушения мечети было много жертв", - сообщил местный житель в беседе с агентством.