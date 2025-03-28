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Очевидец рассказал об обрушении мечети в Мьянме

Очевидец рассказал об обрушении мечети в Мьянме - РИА Новости, 28.03.2025

Очевидец рассказал об обрушении мечети в Мьянме

Мечеть Шве Пхо Шейн в регионе Мандалай в Мьянме обрушилась во время землетрясения, есть погибшие, заявил РИА Новости очевидец произошедшего. РИА Новости, 28.03.2025

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2025-03-28T11:55:00+03:00

2025-03-28T13:23:00+03:00

в мире

мандалай (округ)

мьянма

таиланд

землетрясение в мьянме и таиланде

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ДЖАКАРТА, 28 мар - РИА Новости. Мечеть Шве Пхо Шейн в регионе Мандалай в Мьянме обрушилась во время землетрясения, есть погибшие, заявил РИА Новости очевидец произошедшего. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. "Это произошло в поселке Синкай, регион Мандалай. Мусульмане совершали религиозные ритуалы в мечети, когда их застигло землетрясение. В результате обрушения мечети было много жертв", - сообщил местный житель в беседе с агентством.

мандалай (округ)

мьянма

таиланд

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Землетрясение в Мьянме Землетрясение в Мьянме 2025-03-28T11:55 true PT1M27S

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в мире, мандалай (округ), мьянма, таиланд, землетрясение в мьянме и таиланде