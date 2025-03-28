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В Мьянме из-за землетрясения обрушился пролетный мост - РИА Новости, 28.03.2025
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11:00 28.03.2025 (обновлено: 11:04 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/mjanma-2007880738.html
В Мьянме из-за землетрясения обрушился пролетный мост
В Мьянме из-за землетрясения обрушился пролетный мост - РИА Новости, 28.03.2025
В Мьянме из-за землетрясения обрушился пролетный мост
Пролетный мост в городе Сагайн на северо-западе Мьянмы обрушился в результате мощного землетрясения, сообщает местный портал Myanmar Now. РИА Новости, 28.03.2025
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в мире
мьянма
мандалай (округ)
таиланд
землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пролетный мост в городе Сагайн на северо-западе Мьянмы обрушился в результате мощного землетрясения, сообщает местный портал Myanmar Now. На опубликованных изданием кадрах видно, что около пяти пролетов моста, соединяющего города Сагайн и Мандалай, обрушились в результате землетрясения. По словам очевидцев, на которых ссылается портал, исторический дворец Мандалай, считающийся одним из главных символов города, также был частично разрушен. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Информации о жертвах пока не поступало.
https://ria.ru/20250328/bangkok-2007877731.html
мьянма
мандалай (округ)
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в мире, мьянма, мандалай (округ), таиланд, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Мьянма, Мандалай (округ), Таиланд, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
В Мьянме из-за землетрясения обрушился пролетный мост

В Мьянме из-за землетрясения обрушился мост протяженностью более километра

© Фото : соцсетиПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : соцсети
Последствия землетрясения в Мьянме
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пролетный мост в городе Сагайн на северо-западе Мьянмы обрушился в результате мощного землетрясения, сообщает местный портал Myanmar Now.
На опубликованных изданием кадрах видно, что около пяти пролетов моста, соединяющего города Сагайн и Мандалай, обрушились в результате землетрясения.
По словам очевидцев, на которых ссылается портал, исторический дворец Мандалай, считающийся одним из главных символов города, также был частично разрушен.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Информации о жертвах пока не поступало.
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В миреМьянмаМандалай (округ)ТаиландЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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