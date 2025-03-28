Мелони призвала с осторожностью относиться к идее миротворцев на Украине
Мелони: Россия может воспринять размещение миротворцев на Украине как угрозу
© Getty Images / Anadolu/Mustafa YalcinПремьер-министр Италии Джорджия Мелони покидает саммит "коалиции желающих" в Елисейском дворце в Париже, Франция
© Getty Images / Anadolu/Mustafa Yalcin
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони покидает саммит "коалиции желающих" в Елисейском дворце в Париже, Франция
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью газете Financial Times предупредила, что к предложению Франции и Великобритании о размещении "миротворцев" на Украине нужно относиться с осторожностью, так как Россия может воспринять инициативу "скорее как угрозу".
Агентство Блумберг 13 марта передало, что Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
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