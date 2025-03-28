https://ria.ru/20250328/mirotvortsy-2007862277.html

Мелони призвала с осторожностью относиться к идее миротворцев на Украине

Мелони призвала с осторожностью относиться к идее миротворцев на Украине - РИА Новости, 28.03.2025

Мелони призвала с осторожностью относиться к идее миротворцев на Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью газете Financial Times предупредила, что к предложению Франции и Великобритании о размещении "миротворцев" на... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T09:15:00+03:00

2025-03-28T09:15:00+03:00

2025-03-28T12:42:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью газете Financial Times предупредила, что к предложению Франции и Великобритании о размещении "миротворцев" на Украине нужно относиться с осторожностью, так как Россия может воспринять инициативу "скорее как угрозу". "Мы должны быть осторожны здесь. Это может быть воспринято (РФ - ред.) скорее как угроза", - заявила Мелони. Ранее Мелони предложила распространить статью 5 НАТО о коллективной обороне на Украину, не предоставляя стране членства в военном альянсе. Как она заявила в интервью, это было бы "проще и эффективнее" других предложений. Агентство Блумберг 13 марта передало, что Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.

https://ria.ru/20250328/gosduma-2007855028.html

https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, великобритания, джорджа мелони, кир стармер, сергей лавров, нато, евросоюз