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Мелони призвала с осторожностью относиться к идее миротворцев на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
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09:15 28.03.2025 (обновлено: 12:42 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/mirotvortsy-2007862277.html
Мелони призвала с осторожностью относиться к идее миротворцев на Украине
Мелони призвала с осторожностью относиться к идее миротворцев на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
Мелони призвала с осторожностью относиться к идее миротворцев на Украине
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью газете Financial Times предупредила, что к предложению Франции и Великобритании о размещении "миротворцев" на... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T09:15:00+03:00
2025-03-28T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью газете Financial Times предупредила, что к предложению Франции и Великобритании о размещении "миротворцев" на Украине нужно относиться с осторожностью, так как Россия может воспринять инициативу "скорее как угрозу". "Мы должны быть осторожны здесь. Это может быть воспринято (РФ - ред.) скорее как угроза", - заявила Мелони. Ранее Мелони предложила распространить статью 5 НАТО о коллективной обороне на Украину, не предоставляя стране членства в военном альянсе. Как она заявила в интервью, это было бы "проще и эффективнее" других предложений. Агентство Блумберг 13 марта передало, что Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
https://ria.ru/20250328/gosduma-2007855028.html
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в мире, украина, россия, великобритания, джорджа мелони, кир стармер, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Джорджа Мелони, Кир Стармер, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
Мелони призвала с осторожностью относиться к идее миротворцев на Украине

Мелони: Россия может воспринять размещение миротворцев на Украине как угрозу

© Getty Images / Anadolu/Mustafa YalcinПремьер-министр Италии Джорджия Мелони покидает саммит "коалиции желающих" в Елисейском дворце в Париже, Франция
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони покидает саммит коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Getty Images / Anadolu/Mustafa Yalcin
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони покидает саммит "коалиции желающих" в Елисейском дворце в Париже, Франция
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью газете Financial Times предупредила, что к предложению Франции и Великобритании о размещении "миротворцев" на Украине нужно относиться с осторожностью, так как Россия может воспринять инициативу "скорее как угрозу".
"Мы должны быть осторожны здесь. Это может быть воспринято (РФ - ред.) скорее как угроза", - заявила Мелони.
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Ранее Мелони предложила распространить статью 5 НАТО о коллективной обороне на Украину, не предоставляя стране членства в военном альянсе. Как она заявила в интервью, это было бы "проще и эффективнее" других предложений.
Агентство Блумберг 13 марта передало, что Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
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В миреУкраинаРоссияВеликобританияДжорджа МелониКир СтармерСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
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