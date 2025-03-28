https://ria.ru/20250328/minyust-2007999140.html

Минюст обновил список иноагентов

Минюст обновил список иноагентов - РИА Новости, 28.03.2025

Минюст обновил список иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов диджея Артема Бровкова*, историка Ирину Щербакову*, комментатора Александра Шмурнова* и... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T17:13:00+03:00

2025-03-28T17:13:00+03:00

2025-03-28T17:14:00+03:00

россия

иноагенты

происшествия

министерство юстиции рф (минюст россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150896/26/1508962610_0:513:2629:1992_1920x0_80_0_0_ae55a1f7fec14ea233b578b42738f719.jpg

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов диджея Артема Бровкова*, историка Ирину Щербакову*, комментатора Александра Шмурнова* и интернет-проект "Объектив"*, сообщается на сайте ведомства. "Двадцать восьмого марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.А. Бровков*, К.Ф. Черепанова*, А.И. Шмурнов*, И.Л. Щербакова*, а также интернет-проект "Объектив"*, - говорится в сообщении.По информации Минюста, все они в той или иной степени распространяли фейки о решениях российских властей, материалы других иностранных агентов, а также недостоверные сведения о Вооруженных силах России.* Выполняют функции иноагентов в России

https://ria.ru/20250318/minyust-2005748547.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, иноагенты, происшествия, министерство юстиции рф (минюст россии)