https://ria.ru/20250328/minyust-2007999140.html
Минюст обновил список иноагентов
Минюст обновил список иноагентов - РИА Новости, 28.03.2025
Минюст обновил список иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов диджея Артема Бровкова*, историка Ирину Щербакову*, комментатора Александра Шмурнова* и... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T17:13:00+03:00
2025-03-28T17:13:00+03:00
2025-03-28T17:14:00+03:00
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иноагенты
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министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов диджея Артема Бровкова*, историка Ирину Щербакову*, комментатора Александра Шмурнова* и интернет-проект "Объектив"*, сообщается на сайте ведомства. "Двадцать восьмого марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.А. Бровков*, К.Ф. Черепанова*, А.И. Шмурнов*, И.Л. Щербакова*, а также интернет-проект "Объектив"*, - говорится в сообщении.По информации Минюста, все они в той или иной степени распространяли фейки о решениях российских властей, материалы других иностранных агентов, а также недостоверные сведения о Вооруженных силах России.* Выполняют функции иноагентов в России
https://ria.ru/20250318/minyust-2005748547.html
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россия, иноагенты, происшествия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, иноагенты, Происшествия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст обновил список иноагентов
Минюст включил диджея Бровкова и историка Щербакову в реестр иноагентов