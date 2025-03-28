https://ria.ru/20250328/minoborony-2007894187.html

Киев использовал БПЛА для атак на объекты энергетики, заявили в Минобороны

Киев использовал БПЛА для атак на объекты энергетики, заявили в Минобороны - РИА Новости, 28.03.2025

Киев использовал БПЛА для атак на объекты энергетики, заявили в Минобороны

Киев для атак на российскую энергетическую инфраструктуру использовал беспилотники и системы HIMARS, заявляет в пятницу Минобороны РФ."В течение прошедших суток РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:42:00+03:00

2025-03-28T11:42:00+03:00

2025-03-28T12:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Киев для атак на российскую энергетическую инфраструктуру использовал беспилотники и системы HIMARS, заявляет в пятницу Минобороны РФ."В течение прошедших суток киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с применением БПЛА различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250328/telegraph-2007902862.html

киев

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, россия