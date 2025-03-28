https://ria.ru/20250328/minoborony-2007894187.html
Киев использовал БПЛА для атак на объекты энергетики, заявили в Минобороны
Киев использовал БПЛА для атак на объекты энергетики, заявили в Минобороны - РИА Новости, 28.03.2025
Киев использовал БПЛА для атак на объекты энергетики, заявили в Минобороны
Киев для атак на российскую энергетическую инфраструктуру использовал беспилотники и системы HIMARS, заявляет в пятницу Минобороны РФ."В течение прошедших суток РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:42:00+03:00
2025-03-28T11:42:00+03:00
2025-03-28T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Киев для атак на российскую энергетическую инфраструктуру использовал беспилотники и системы HIMARS, заявляет в пятницу Минобороны РФ."В течение прошедших суток киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с применением БПЛА различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250328/telegraph-2007902862.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия
Киев использовал БПЛА для атак на объекты энергетики, заявили в Минобороны
Минобороны: Киев использовал БПЛА и HIMARS для атак на объекты энергетики