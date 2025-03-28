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Киев использовал БПЛА для атак на объекты энергетики, заявили в Минобороны - РИА Новости, 28.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:42 28.03.2025 (обновлено: 12:24 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/minoborony-2007894187.html
Киев использовал БПЛА для атак на объекты энергетики, заявили в Минобороны
Киев использовал БПЛА для атак на объекты энергетики, заявили в Минобороны - РИА Новости, 28.03.2025
Киев использовал БПЛА для атак на объекты энергетики, заявили в Минобороны
Киев для атак на российскую энергетическую инфраструктуру использовал беспилотники и системы HIMARS, заявляет в пятницу Минобороны РФ."В течение прошедших суток РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:42:00+03:00
2025-03-28T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Киев для атак на российскую энергетическую инфраструктуру использовал беспилотники и системы HIMARS, заявляет в пятницу Минобороны РФ."В течение прошедших суток киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с применением БПЛА различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250328/telegraph-2007902862.html
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киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия
Киев использовал БПЛА для атак на объекты энергетики, заявили в Минобороны

Минобороны: Киев использовал БПЛА и HIMARS для атак на объекты энергетики

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Киев для атак на российскую энергетическую инфраструктуру использовал беспилотники и системы HIMARS, заявляет в пятницу Минобороны РФ.

"В течение прошедших суток киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с применением БПЛА различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении ведомства.
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