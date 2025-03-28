https://ria.ru/20250328/minoborony-2007871797.html

Появились кадры освобождения Малых Щербаков в Запорожской области

Появились кадры освобождения Малых Щербаков в Запорожской области - РИА Новости, 28.03.2025

Появились кадры освобождения Малых Щербаков в Запорожской области

Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Малые Щербаки в Запорожской области штурмовыми подразделениями 108-го гвардейского... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T10:18:00+03:00

2025-03-28T10:18:00+03:00

2025-03-28T10:18:00+03:00

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ЛУГАНСК, 28 мар – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Малые Щербаки в Запорожской области штурмовыми подразделениями 108-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Во вторник Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области. До этого было освобождено расположенное западнее село Степовое. На кадрах Минобороны, предоставленных РИА Новости, видно, как новороссийские десантники после активной работы авиации, артиллерии и БПЛА провели штурм и захватили часть населенного пункта. "Встретив ожесточенное сопротивление противника, штурмовые подразделения, ведя разведывательно-поисковые действия, передвигаясь от укрытия к укрытию, выбили противника с занятых им ранее подготовленных позиций", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что огневые точки противника уничтожались операторами FPV-дронов на оптоволокне и сбросами боеприпасов с квадрокоптеров. "Противник, находившийся в укрытиях, а также в подвалах домов, предпринял безуспешную попытку удержания населённого пункта, но десантники, подойдя вплотную, огнем из всех видов вооружения уничтожили находившегося там противника", -- сообщили в МО РФ. Уточняется, что ВСУ подвезли резервы, часть из которых была уничтожена ударами артиллерии и БПЛА. "Противник пытался удержать населенный пункт, но ему это не удалось. Часть противника была уничтожена, другая часть была взята в плен", - резюмировали в МО РФ.

https://ria.ru/20250328/plen-2007846903.html

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Кадры освобождения российскими десантниками Малых Щербаков в Запорожской области Кадры освобождения российскими десантниками Малых Щербаков в Запорожской области. На видео Минобороны, предоставленном РИА Новости, видно, как бойцы после активной работы авиации, артиллерии и БПЛА провели штурм. 2025-03-28T10:18 true PT1M05S

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