Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры освобождения Малых Щербаков в Запорожской области - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:18 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/minoborony-2007871797.html
Появились кадры освобождения Малых Щербаков в Запорожской области
Появились кадры освобождения Малых Щербаков в Запорожской области - РИА Новости, 28.03.2025
Появились кадры освобождения Малых Щербаков в Запорожской области
Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Малые Щербаки в Запорожской области штурмовыми подразделениями 108-го гвардейского... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T10:18:00+03:00
2025-03-28T10:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007868245_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2a540efa2266e140419a0f832bd3e170.jpg
ЛУГАНСК, 28 мар – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Малые Щербаки в Запорожской области штурмовыми подразделениями 108-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Во вторник Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области. До этого было освобождено расположенное западнее село Степовое. На кадрах Минобороны, предоставленных РИА Новости, видно, как новороссийские десантники после активной работы авиации, артиллерии и БПЛА провели штурм и захватили часть населенного пункта. "Встретив ожесточенное сопротивление противника, штурмовые подразделения, ведя разведывательно-поисковые действия, передвигаясь от укрытия к укрытию, выбили противника с занятых им ранее подготовленных позиций", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что огневые точки противника уничтожались операторами FPV-дронов на оптоволокне и сбросами боеприпасов с квадрокоптеров. "Противник, находившийся в укрытиях, а также в подвалах домов, предпринял безуспешную попытку удержания населённого пункта, но десантники, подойдя вплотную, огнем из всех видов вооружения уничтожили находившегося там противника", -- сообщили в МО РФ. Уточняется, что ВСУ подвезли резервы, часть из которых была уничтожена ударами артиллерии и БПЛА. "Противник пытался удержать населенный пункт, но ему это не удалось. Часть противника была уничтожена, другая часть была взята в плен", - резюмировали в МО РФ.
https://ria.ru/20250328/plen-2007846903.html
https://ria.ru/20250323/tekhnika-2006786793.html
https://ria.ru/20250321/boeviki-2006536151.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры освобождения российскими десантниками Малых Щербаков в Запорожской области
Кадры освобождения российскими десантниками Малых Щербаков в Запорожской области. На видео Минобороны, предоставленном РИА Новости, видно, как бойцы после активной работы авиации, артиллерии и БПЛА провели штурм.
2025-03-28T10:18
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007868245_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c23aef50a085ed72914facf51af3b1bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Появились кадры освобождения Малых Щербаков в Запорожской области

Минобороны показало кадры освобождения Малых Щербаков в Запорожской области

Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 28 мар – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Малые Щербаки в Запорожской области штурмовыми подразделениями 108-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
Во вторник Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области. До этого было освобождено расположенное западнее село Степовое.
Кадры взятия в плен трех боевиков ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Минобороны опубликовало кадры взятия в плен трех боевиков ВСУ
Вчера, 05:13
На кадрах Минобороны, предоставленных РИА Новости, видно, как новороссийские десантники после активной работы авиации, артиллерии и БПЛА провели штурм и захватили часть населенного пункта.
"Встретив ожесточенное сопротивление противника, штурмовые подразделения, ведя разведывательно-поисковые действия, передвигаясь от укрытия к укрытию, выбили противника с занятых им ранее подготовленных позиций", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что огневые точки противника уничтожались операторами FPV-дронов на оптоволокне и сбросами боеприпасов с квадрокоптеров.
Уничтожение беспилотниками Иноходец и Форпост бронетехники ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Минобороны показало кадры удара БПЛА по иностранной технике ВСУ
23 марта, 15:33
"Противник, находившийся в укрытиях, а также в подвалах домов, предпринял безуспешную попытку удержания населённого пункта, но десантники, подойдя вплотную, огнем из всех видов вооружения уничтожили находившегося там противника", -- сообщили в МО РФ.
Уточняется, что ВСУ подвезли резервы, часть из которых была уничтожена ударами артиллерии и БПЛА.
"Противник пытался удержать населенный пункт, но ему это не удалось. Часть противника была уничтожена, другая часть была взята в плен", - резюмировали в МО РФ.
Ликвидация боевиков Азов* дроном в ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Минобороны показало кадры уничтожения боевиков "Азова"* в районе Надии
21 марта, 16:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала