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За ночь над семью регионами сбили 78 украинских беспилотников
За ночь над семью регионами сбили 78 украинских беспилотников - РИА Новости, 28.03.2025
За ночь над семью регионами сбили 78 украинских беспилотников
Силы ПВО уничтожили ночью над семью регионами России 78 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T07:26:00+03:00
2025-03-28T07:26:00+03:00
2025-03-28T08:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили ночью над семью регионами России 78 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 78 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили:Воронежский губернатор Александр Гусев ранее отметил, что пострадавших и разрушений в результате налета БПЛА нет. В одном из районов в результате падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава, огонь потушили.Саратовский губернатор Роман Бусаргин сообщил, что пострадавших и повреждений гражданских объектов в регионе также нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250328/instruktory-2007852012.html
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безопасность, россия, тамбовская область, воронежская область, саратовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Тамбовская область, Воронежская область, Саратовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
За ночь над семью регионами сбили 78 украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 78 БПЛА ВСУ над территорией России