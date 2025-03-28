https://ria.ru/20250328/minoborony-2007853671.html

За ночь над семью регионами сбили 78 украинских беспилотников

За ночь над семью регионами сбили 78 украинских беспилотников - РИА Новости, 28.03.2025

За ночь над семью регионами сбили 78 украинских беспилотников

Силы ПВО уничтожили ночью над семью регионами России 78 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T07:26:00+03:00

2025-03-28T07:26:00+03:00

2025-03-28T08:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

тамбовская область

воронежская область

саратовская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили ночью над семью регионами России 78 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 78 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили:Воронежский губернатор Александр Гусев ранее отметил, что пострадавших и разрушений в результате налета БПЛА нет. В одном из районов в результате падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава, огонь потушили.Саратовский губернатор Роман Бусаргин сообщил, что пострадавших и повреждений гражданских объектов в регионе также нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250328/instruktory-2007852012.html

россия

тамбовская область

воронежская область

саратовская область

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безопасность, россия, тамбовская область, воронежская область, саратовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)