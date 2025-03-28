https://ria.ru/20250328/minoborony-2007846786.html

Группировка "Запад" уничтожила 19 пунктов управления БПЛА ВСУ

Группировка "Запад" уничтожила 19 пунктов управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 28.03.2025

Группировка "Запад" уничтожила 19 пунктов управления БПЛА ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Запад" за сутки уничтожили семь станций Starlink и 19 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил начальник... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T05:10:00+03:00

2025-03-28T05:10:00+03:00

2025-03-28T05:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" за сутки уничтожили семь станций Starlink и 19 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "Также уничтожены семь станций спутниковой связи Starlink, 19 пунктов управления БПЛА противника", - сказал Бигма. Кроме того, по его словам, за сутки были уничтожены 17 украинских беспилотников самолётного типа и роботизированная платформа. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

https://ria.ru/20250328/spetsoperatsiya-2007846378.html

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вооруженные силы украины