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Группировка "Запад" уничтожила 19 пунктов управления БПЛА ВСУ
Группировка "Запад" уничтожила 19 пунктов управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 28.03.2025
Группировка "Запад" уничтожила 19 пунктов управления БПЛА ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Запад" за сутки уничтожили семь станций Starlink и 19 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил начальник... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T05:10:00+03:00
2025-03-28T05:10:00+03:00
2025-03-28T05:10:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" за сутки уничтожили семь станций Starlink и 19 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "Также уничтожены семь станций спутниковой связи Starlink, 19 пунктов управления БПЛА противника", - сказал Бигма. Кроме того, по его словам, за сутки были уничтожены 17 украинских беспилотников самолётного типа и роботизированная платформа. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" уничтожила 19 пунктов управления БПЛА ВСУ
Минобороны: бойцы "Запада" уничтожили 19 пунктов управления БЛА ВСУ