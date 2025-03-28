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Реактивщики "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 28.03.2025
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Реактивщики "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском
Реактивщики "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 28.03.2025
Реактивщики "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском
Расчет самоходной реактивной установки разминирования УР-77 группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника на красноармейском направлении,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T05:05:00+03:00
2025-03-28T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Расчет самоходной реактивной установки разминирования УР-77 группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "В ходе ведения воздушной разведки оператор БПЛА "вскрыл" опорный пункт противника. Расчет машины разминирования получил координаты цели, оперативно подошёл на дистанцию выстрела и выполнил один пуск заряда по позициям противника", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что подрыв заряда вызвал детонацию склада с боеприпасами, обеспечив беспрепятственное овладение опорным пунктом противника штурмовиками РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Россия
Реактивщики "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском

Минобороны: расчет УР-77 уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на машине разминирования УР-77
Российские военнослужащие на машине разминирования УР-77 - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости
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Российские военнослужащие на машине разминирования УР-77. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Расчет самоходной реактивной установки разминирования УР-77 группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"В ходе ведения воздушной разведки оператор БПЛА "вскрыл" опорный пункт противника. Расчет машины разминирования получил координаты цели, оперативно подошёл на дистанцию выстрела и выполнил один пуск заряда по позициям противника", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что подрыв заряда вызвал детонацию склада с боеприпасами, обеспечив беспрепятственное овладение опорным пунктом противника штурмовиками РФ.
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