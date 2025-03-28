https://ria.ru/20250328/minoborony-2007846516.html
Реактивщики "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском
Реактивщики "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 28.03.2025
Реактивщики "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском
Расчет самоходной реактивной установки разминирования УР-77 группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника на красноармейском направлении,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T05:05:00+03:00
2025-03-28T05:05:00+03:00
2025-03-28T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780218594_0:288:3129:2048_1920x0_80_0_0_09c47e94bfd2a1c468cec29d44eec2c9.jpg
ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Расчет самоходной реактивной установки разминирования УР-77 группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "В ходе ведения воздушной разведки оператор БПЛА "вскрыл" опорный пункт противника. Расчет машины разминирования получил координаты цели, оперативно подошёл на дистанцию выстрела и выполнил один пуск заряда по позициям противника", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что подрыв заряда вызвал детонацию склада с боеприпасами, обеспечив беспрепятственное овладение опорным пунктом противника штурмовиками РФ.
https://ria.ru/20250328/spetsoperatsiya-2007846378.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780218594_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_3dea601961397c4ddec2ff24436515f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Реактивщики "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском
Минобороны: расчет УР-77 уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском