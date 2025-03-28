https://ria.ru/20250328/minoborony-2007846516.html

Реактивщики "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском

Реактивщики "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 28.03.2025

Реактивщики "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском

Расчет самоходной реактивной установки разминирования УР-77 группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника на красноармейском направлении,... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T05:05:00+03:00

2025-03-28T05:05:00+03:00

2025-03-28T05:05:00+03:00

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ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Расчет самоходной реактивной установки разминирования УР-77 группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "В ходе ведения воздушной разведки оператор БПЛА "вскрыл" опорный пункт противника. Расчет машины разминирования получил координаты цели, оперативно подошёл на дистанцию выстрела и выполнил один пуск заряда по позициям противника", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что подрыв заряда вызвал детонацию склада с боеприпасами, обеспечив беспрепятственное овладение опорным пунктом противника штурмовиками РФ.

https://ria.ru/20250328/spetsoperatsiya-2007846378.html

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