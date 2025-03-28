https://ria.ru/20250328/mid-2008002241.html

В МИД России предупредили об опасности тарифных войн

В МИД России предупредили об опасности тарифных войн - РИА Новости, 28.03.2025

В МИД России предупредили об опасности тарифных войн

Тарифные войны могут привести к противостоянию всех участников международной торговли, это недопустимо, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T17:19:00+03:00

2025-03-28T17:19:00+03:00

2025-03-28T17:19:00+03:00

экономика

россия

александр панкин

снг

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Тарифные войны могут привести к противостоянию всех участников международной торговли, это недопустимо, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Все эти тарифные войны, особенно последние витки, могут привести к тому, что все участники международной торговли начнут противостоять "все против всех". Это недопустимо, это понимают, конечно, наши партнеры в азиатской части Евразии", - сказал дипломат. "Они понимают, что токсичной стала система глобального управления… что токсичной стала система платежно-расчетная, что торговля и инвестиции подвластны государственной власти, а не интересам собственно бизнеса. В то же время власти используют бизнес как оружие, средство нечестной конкуренции", - сказал он, выступая в ходе пленарного заседания на Международном экономическом форуме государств - участников СНГ. Организатор форума – Деловой центр экономического развития СНГ. Форум проводится при поддержке Исполнительного комитета СНГ и деловых структур стран содружества.

https://ria.ru/20250304/eksperty-2002979425.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, александр панкин, снг