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В МИД России предупредили об опасности тарифных войн
В МИД России предупредили об опасности тарифных войн - РИА Новости, 28.03.2025
В МИД России предупредили об опасности тарифных войн
Тарифные войны могут привести к противостоянию всех участников международной торговли, это недопустимо, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T17:19:00+03:00
2025-03-28T17:19:00+03:00
2025-03-28T17:19:00+03:00
экономика
россия
александр панкин
снг
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Тарифные войны могут привести к противостоянию всех участников международной торговли, это недопустимо, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Все эти тарифные войны, особенно последние витки, могут привести к тому, что все участники международной торговли начнут противостоять "все против всех". Это недопустимо, это понимают, конечно, наши партнеры в азиатской части Евразии", - сказал дипломат. "Они понимают, что токсичной стала система глобального управления… что токсичной стала система платежно-расчетная, что торговля и инвестиции подвластны государственной власти, а не интересам собственно бизнеса. В то же время власти используют бизнес как оружие, средство нечестной конкуренции", - сказал он, выступая в ходе пленарного заседания на Международном экономическом форуме государств - участников СНГ. Организатор форума – Деловой центр экономического развития СНГ. Форум проводится при поддержке Исполнительного комитета СНГ и деловых структур стран содружества.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр панкин, снг
Экономика, Россия, Александр Панкин, СНГ
В МИД России предупредили об опасности тарифных войн
Замглавы МИД Панкин: тарифные войны могут привести к противостоянию