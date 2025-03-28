https://ria.ru/20250328/mid-2007910715.html

МИД России рассказал о ситуации с пострадавшими в Таиланде

МИД России рассказал о ситуации с пострадавшими в Таиланде - РИА Новости, 28.03.2025

МИД России рассказал о ситуации с пострадавшими в Таиланде

Посольство России в Бангкоке находится на связи с местными властями для уточнения данных о возможных пострадавших при землетрясении гражданах РФ, пока таких... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:38:00+03:00

2025-03-28T12:38:00+03:00

2025-03-28T12:38:00+03:00

в мире

россия

таиланд

мьянма

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Посольство России в Бангкоке находится на связи с местными властями для уточнения данных о возможных пострадавших при землетрясении гражданах РФ, пока таких сведений не поступало, сообщает департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России со ссылкой на диппредставительство. "В связи с подземными толчками в Таиланде, произошедшими после землетрясения в Мьянме, посольство находится на связи с местными властями для уточнения данных о возможных пострадавших среди российских граждан. Пока таких сведений не поступало. Посольство рекомендует соблюдать бдительность и следовать указаниям местных властей", - говорится в Telegram-канале ДСКЦ. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.

https://ria.ru/20250328/ator-2007895319.html

россия

таиланд

мьянма

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в мире, россия, таиланд, мьянма, землетрясение в мьянме и таиланде