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Дипломаты выясняют, пострадали ли россияне при землетрясении в Мьянме
Дипломаты выясняют, пострадали ли россияне при землетрясении в Мьянме - РИА Новости, 28.03.2025
Дипломаты выясняют, пострадали ли россияне при землетрясении в Мьянме
Дипломаты росзагранучреждений выясняют информацию по поводу возможных пострадавших гражданах России в ходе землетрясении в Мьянме и других странах, сообщает... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:57:00+03:00
2025-03-28T11:57:00+03:00
2025-03-28T12:01:00+03:00
мьянма
россия
в мире
землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Дипломаты росзагранучреждений выясняют информацию по поводу возможных пострадавших гражданах России в ходе землетрясении в Мьянме и других странах, сообщает департамент ситуационно-кризисного центра МИД России."Землетрясение силой в 8 баллов (эпицентр в административной области Мандалай, Мьянма), мощные толчки ощущались в соседних странах. В Бангкоке проведена эвакуация высотных зданий, остановлено метро, введен режим ЧС. Дипломаты росзагранучреждений проясняют ситуацию по поводу возможных пострадавших граждан России", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Землетрясение в Мьянме
Землетрясение в Мьянме
2025-03-28T11:57
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мьянма, россия, в мире, землетрясение в мьянме и таиланде, видео
Мьянма, Россия, В мире, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Дипломаты выясняют, пострадали ли россияне при землетрясении в Мьянме
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Дипломаты росзагранучреждений выясняют информацию по поводу возможных пострадавших гражданах России в ходе землетрясении в Мьянме и других странах, сообщает департамент ситуационно-кризисного центра МИД России.
2025-03-28T11:57
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PT1M27S
Дипломаты выясняют, пострадали ли россияне при землетрясении в Мьянме
МИД РФ выясняет, пострадали ли россияне при землетрясении в Мьянме