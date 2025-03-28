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Дипломаты выясняют, пострадали ли россияне при землетрясении в Мьянме

Дипломаты выясняют, пострадали ли россияне при землетрясении в Мьянме - РИА Новости, 28.03.2025

Дипломаты выясняют, пострадали ли россияне при землетрясении в Мьянме

Дипломаты росзагранучреждений выясняют информацию по поводу возможных пострадавших гражданах России в ходе землетрясении в Мьянме и других странах, сообщает... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:57:00+03:00

2025-03-28T11:57:00+03:00

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мьянма

россия

в мире

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Дипломаты росзагранучреждений выясняют информацию по поводу возможных пострадавших гражданах России в ходе землетрясении в Мьянме и других странах, сообщает департамент ситуационно-кризисного центра МИД России."Землетрясение силой в 8 баллов (эпицентр в административной области Мандалай, Мьянма), мощные толчки ощущались в соседних странах. В Бангкоке проведена эвакуация высотных зданий, остановлено метро, введен режим ЧС. Дипломаты росзагранучреждений проясняют ситуацию по поводу возможных пострадавших граждан России", - говорится в Telegram-канале ведомства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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