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МИД Китая выступил с заявлением после нового предложения Путина по Украине
МИД Китая выступил с заявлением после нового предложения Путина по Украине - РИА Новости, 28.03.2025
МИД Китая выступил с заявлением после нового предложения Путина по Украине
Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:04:00+03:00
2025-03-28T11:04:00+03:00
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ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возможность введения на Украине временного управления можно было бы обсудить под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами РФ. "Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна", - заявил Го Цзякунь на просьбу прокомментировать заявление российского президента.
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В мире, Китай, Россия, Украина, Владимир Путин, ООН
МИД Китая выступил с заявлением после нового предложения Путина по Украине
МИД КНР: позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна