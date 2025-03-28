https://ria.ru/20250328/mid-2007882322.html

МИД Китая выступил с заявлением после нового предложения Путина по Украине

МИД Китая выступил с заявлением после нового предложения Путина по Украине - РИА Новости, 28.03.2025

МИД Китая выступил с заявлением после нового предложения Путина по Украине

Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:04:00+03:00

2025-03-28T11:04:00+03:00

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ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возможность введения на Украине временного управления можно было бы обсудить под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами РФ. "Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна", - заявил Го Цзякунь на просьбу прокомментировать заявление российского президента.

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в мире, китай, россия, украина, владимир путин, оон