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МИД Китая выступил с заявлением после нового предложения Путина по Украине - РИА Новости, 28.03.2025
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11:04 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/mid-2007882322.html
МИД Китая выступил с заявлением после нового предложения Путина по Украине
МИД Китая выступил с заявлением после нового предложения Путина по Украине - РИА Новости, 28.03.2025
МИД Китая выступил с заявлением после нового предложения Путина по Украине
Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:04:00+03:00
2025-03-28T11:04:00+03:00
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ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возможность введения на Украине временного управления можно было бы обсудить под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами РФ. "Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна", - заявил Го Цзякунь на просьбу прокомментировать заявление российского президента.
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в мире, китай, россия, украина, владимир путин, оон
В мире, Китай, Россия, Украина, Владимир Путин, ООН
МИД Китая выступил с заявлением после нового предложения Путина по Украине

МИД КНР: позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральное консульство КНР
Генеральное консульство КНР - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Генеральное консульство КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возможность введения на Украине временного управления можно было бы обсудить под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами РФ.
"Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна", - заявил Го Цзякунь на просьбу прокомментировать заявление российского президента.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
МИД Китая прокомментировал возможность отправки миротворцев на Украину
18 февраля, 10:45
 
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