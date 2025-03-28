Медведев оценил последствия сделки по ресурсам для Украины
Медведев: Зеленского повесят на Майдане, если он одобрит сделку по недрам с США
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США выкатили Украине превосходный проект сделки по ресурсам, согласно которому, в случае принятия соглашения, Владимира Зеленского и его команду повесят на майдане, в противном случае Вашингтон "обнулит" киевский режим, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
«
"Американцы выкатили превосходный проект сделки по недрам киевскому фрику. Если киевский режим ее одобрит, наркомана и компанию повесят на Майдане как Муссолини (Бенито Муссолини, фашистки диктатор – ред.). Если он его отвергнет, Соединенные Штаты обнулят бандеровский режим. Шах и мат", - написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в X.
Ранее в пятницу украинские СМИ сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому, все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.