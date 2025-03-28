https://ria.ru/20250328/medvedev-2007990332.html

Медведев оценил последствия сделки по ресурсам для Украины

Медведев оценил последствия сделки по ресурсам для Украины - РИА Новости, 28.03.2025

Медведев оценил последствия сделки по ресурсам для Украины

США выкатили Украине превосходный проект сделки по ресурсам, согласно которому, в случае принятия соглашения, Владимира Зеленского и его команду повесят на... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T17:02:00+03:00

2025-03-28T17:02:00+03:00

2025-03-28T17:02:00+03:00

в мире

сша

украина

владимир зеленский

дмитрий медведев

бенито муссолини

единая россия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978374220_114:0:2958:1600_1920x0_80_0_0_3629860e46e77401216f2004d73a099b.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США выкатили Украине превосходный проект сделки по ресурсам, согласно которому, в случае принятия соглашения, Владимира Зеленского и его команду повесят на майдане, в противном случае Вашингтон "обнулит" киевский режим, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Американцы выкатили превосходный проект сделки по недрам киевскому фрику. Если киевский режим ее одобрит, наркомана и компанию повесят на Майдане как Муссолини (Бенито Муссолини, фашистки диктатор – ред.). Если он его отвергнет, Соединенные Штаты обнулят бандеровский режим. Шах и мат", - написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в X. Ранее в пятницу украинские СМИ сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому, все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250328/soglashenie-2007938919.html

https://ria.ru/20250305/kiev-2003157320.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, владимир зеленский, дмитрий медведев, бенито муссолини, единая россия, евросоюз, киев