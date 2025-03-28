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Медведев оценил последствия сделки по ресурсам для Украины - РИА Новости, 28.03.2025
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17:02 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/medvedev-2007990332.html
Медведев оценил последствия сделки по ресурсам для Украины
Медведев оценил последствия сделки по ресурсам для Украины - РИА Новости, 28.03.2025
Медведев оценил последствия сделки по ресурсам для Украины
США выкатили Украине превосходный проект сделки по ресурсам, согласно которому, в случае принятия соглашения, Владимира Зеленского и его команду повесят на... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T17:02:00+03:00
2025-03-28T17:02:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дмитрий медведев
бенито муссолини
единая россия
евросоюз
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США выкатили Украине превосходный проект сделки по ресурсам, согласно которому, в случае принятия соглашения, Владимира Зеленского и его команду повесят на майдане, в противном случае Вашингтон "обнулит" киевский режим, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Американцы выкатили превосходный проект сделки по недрам киевскому фрику. Если киевский режим ее одобрит, наркомана и компанию повесят на Майдане как Муссолини (Бенито Муссолини, фашистки диктатор – ред.). Если он его отвергнет, Соединенные Штаты обнулят бандеровский режим. Шах и мат", - написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в X. Ранее в пятницу украинские СМИ сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому, все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250328/soglashenie-2007938919.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дмитрий медведев, бенито муссолини, единая россия, евросоюз, киев
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Бенито Муссолини, Единая Россия, Евросоюз, Киев
Медведев оценил последствия сделки по ресурсам для Украины

Медведев: Зеленского повесят на Майдане, если он одобрит сделку по недрам с США

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США выкатили Украине превосходный проект сделки по ресурсам, согласно которому, в случае принятия соглашения, Владимира Зеленского и его команду повесят на майдане, в противном случае Вашингтон "обнулит" киевский режим, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
«
"Американцы выкатили превосходный проект сделки по недрам киевскому фрику. Если киевский режим ее одобрит, наркомана и компанию повесят на Майдане как Муссолини (Бенито Муссолини, фашистки диктатор – ред.). Если он его отвергнет, Соединенные Штаты обнулят бандеровский режим. Шах и мат", - написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в X.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
СМИ раскрыли подробности нового соглашения США и Украины
Вчера, 14:37
Ранее в пятницу украинские СМИ сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому, все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Медведев считает, что США возобновят поставки вооружений Украине
5 марта, 11:27
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевБенито МуссолиниЕдиная РоссияЕвросоюзКиев
 
 
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