https://ria.ru/20250328/medvedev-2007963758.html

Медведев оценил сотрудничество России и Кубы на международной арене

Медведев оценил сотрудничество России и Кубы на международной арене - РИА Новости, 28.03.2025

Медведев оценил сотрудничество России и Кубы на международной арене

Позиции РФ и Кубы по вопросам глобальной и региональной повестки близки, Москва высоко оценивает взаимодействие с Гаваной на международной арене, заявил зампред РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:51:00+03:00

2025-03-28T15:51:00+03:00

2025-03-28T16:01:00+03:00

здоровье - общество

куба

россия

москва

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Позиции РФ и Кубы по вопросам глобальной и региональной повестки близки, Москва высоко оценивает взаимодействие с Гаваной на международной арене, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Медведев на странице в социальной сети "Вконтакте" сообщил, что провел в пятницу встречу с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом. "Высоко оцениваем взаимодействие двух государств на международной арене, особенно в ООН и БРИКС. Опираемся на близость наших подходов по вопросам глобальной и региональной повестки дня", - подчеркнул Медведев. Кроме того, председатель "Единой России" отметил партийное взаимодействие с Коммунистической партией Кубы. "Приоритетным направлением сотрудничества между нашими политическими силами является борьба с современными практиками неоколониализма в рамках Движения "За свободу наций!", - добавил Медведев, комментируя встречу с кубинской делегацией.

https://ria.ru/20241025/kuba-1979950565.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, куба, россия, москва, дмитрий медведев, единая россия, оон, брикс