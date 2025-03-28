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Медведев оценил сотрудничество России и Кубы на международной арене
Медведев оценил сотрудничество России и Кубы на международной арене - РИА Новости, 28.03.2025
Медведев оценил сотрудничество России и Кубы на международной арене
Позиции РФ и Кубы по вопросам глобальной и региональной повестки близки, Москва высоко оценивает взаимодействие с Гаваной на международной арене, заявил зампред РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:51:00+03:00
2025-03-28T15:51:00+03:00
2025-03-28T16:01:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Позиции РФ и Кубы по вопросам глобальной и региональной повестки близки, Москва высоко оценивает взаимодействие с Гаваной на международной арене, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Медведев на странице в социальной сети "Вконтакте" сообщил, что провел в пятницу встречу с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом. "Высоко оцениваем взаимодействие двух государств на международной арене, особенно в ООН и БРИКС. Опираемся на близость наших подходов по вопросам глобальной и региональной повестки дня", - подчеркнул Медведев. Кроме того, председатель "Единой России" отметил партийное взаимодействие с Коммунистической партией Кубы. "Приоритетным направлением сотрудничества между нашими политическими силами является борьба с современными практиками неоколониализма в рамках Движения "За свободу наций!", - добавил Медведев, комментируя встречу с кубинской делегацией.
https://ria.ru/20241025/kuba-1979950565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Медведев оценил сотрудничество России и Кубы на международной арене
Медведев: позиции России и Кубы по глобальным и региональным вопросам близки