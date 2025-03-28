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Медведев оценил сотрудничество России и Кубы на международной арене - РИА Новости, 28.03.2025
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15:51 28.03.2025 (обновлено: 16:01 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/medvedev-2007963758.html
Медведев оценил сотрудничество России и Кубы на международной арене
Медведев оценил сотрудничество России и Кубы на международной арене - РИА Новости, 28.03.2025
Медведев оценил сотрудничество России и Кубы на международной арене
Позиции РФ и Кубы по вопросам глобальной и региональной повестки близки, Москва высоко оценивает взаимодействие с Гаваной на международной арене, заявил зампред РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:51:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Позиции РФ и Кубы по вопросам глобальной и региональной повестки близки, Москва высоко оценивает взаимодействие с Гаваной на международной арене, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Медведев на странице в социальной сети "Вконтакте" сообщил, что провел в пятницу встречу с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом. "Высоко оцениваем взаимодействие двух государств на международной арене, особенно в ООН и БРИКС. Опираемся на близость наших подходов по вопросам глобальной и региональной повестки дня", - подчеркнул Медведев. Кроме того, председатель "Единой России" отметил партийное взаимодействие с Коммунистической партией Кубы. "Приоритетным направлением сотрудничества между нашими политическими силами является борьба с современными практиками неоколониализма в рамках Движения "За свободу наций!", - добавил Медведев, комментируя встречу с кубинской делегацией.
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здоровье - общество, куба, россия, москва, дмитрий медведев, единая россия, оон, брикс
Здоровье - Общество, Куба, Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия, ООН, БРИКС
Медведев оценил сотрудничество России и Кубы на международной арене

Медведев: позиции России и Кубы по глобальным и региональным вопросам близки

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес во время встречи
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес во время встречи
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Позиции РФ и Кубы по вопросам глобальной и региональной повестки близки, Москва высоко оценивает взаимодействие с Гаваной на международной арене, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев на странице в социальной сети "Вконтакте" сообщил, что провел в пятницу встречу с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом.
«
"Высоко оцениваем взаимодействие двух государств на международной арене, особенно в ООН и БРИКС. Опираемся на близость наших подходов по вопросам глобальной и региональной повестки дня", - подчеркнул Медведев.
Кроме того, председатель "Единой России" отметил партийное взаимодействие с Коммунистической партией Кубы.
"Приоритетным направлением сотрудничества между нашими политическими силами является борьба с современными практиками неоколониализма в рамках Движения "За свободу наций!", - добавил Медведев, комментируя встречу с кубинской делегацией.
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