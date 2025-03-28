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Президента Кубы ждут в России на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 28.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:38 28.03.2025 (обновлено: 16:10 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/medvedev-2007960379.html
Президента Кубы ждут в России на празднование 80-летия Победы
Президента Кубы ждут в России на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 28.03.2025
Президента Кубы ждут в России на празднование 80-летия Победы
Президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса ждут в России в мае на праздновании 80-летия Победы, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:38:00+03:00
2025-03-28T16:10:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
куба
дмитрий медведев
мигель диас-канель бермудес
рауль кастро
единая россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса ждут в России в мае на праздновании 80-летия Победы, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.В пятницу Медведев провёл встречу с председателем Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом. Видео встречи опубликовано на его странице в социальной сети "ВКонтакте"."Хочу через вас передать привет и наилучшие пожелания товарищу Раулю Кастро и товарищу Мигелю Диас-Канелю Бермудесу, которого мы ждем с визитом в мае текущего года на праздновании 80-летия Победы, а также в привязке к 65-летию восстановления дипломатических отношений", - сказал Медведев в ходе встречи.В свою очередь, Хуан Эстебан Ласо Эрнандес передал приветствия от кубинского руководства."Как вы отметили, он (президент - ред.) планирует приехать и отмечать знаменательную дату, 80-летие Победы над фашизмом. 80 лет Победы должны были бы отмечать не только россияне, даже некоторые враги должны были бы быть благодарны этой стране за то, что она отдала более 20 миллионов жизней своих сыновей, и они сегодня существуют благодаря этому", - подчеркнул председатель Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба.По его словам, в настоящее время важно не забывать историю и то, что одни страны сделали на благо других.
https://ria.ru/20250328/medvedev-2007963758.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, россия, куба, дмитрий медведев, мигель диас-канель бермудес, рауль кастро, единая россия, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Куба, Дмитрий Медведев, Мигель Диас-Канель Бермудес, Рауль Кастро, Единая Россия, Москва
Президента Кубы ждут в России на празднование 80-летия Победы

Медведев: президента Кубы Бермудеса ждут в России к 80-летию Победы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса ждут в России в мае на праздновании 80-летия Победы, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В пятницу Медведев провёл встречу с председателем Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом. Видео встречи опубликовано на его странице в социальной сети "ВКонтакте".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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"Хочу через вас передать привет и наилучшие пожелания товарищу Раулю Кастро и товарищу Мигелю Диас-Канелю Бермудесу, которого мы ждем с визитом в мае текущего года на праздновании 80-летия Победы, а также в привязке к 65-летию восстановления дипломатических отношений", - сказал Медведев в ходе встречи.
В свою очередь, Хуан Эстебан Ласо Эрнандес передал приветствия от кубинского руководства.
"Как вы отметили, он (президент - ред.) планирует приехать и отмечать знаменательную дату, 80-летие Победы над фашизмом. 80 лет Победы должны были бы отмечать не только россияне, даже некоторые враги должны были бы быть благодарны этой стране за то, что она отдала более 20 миллионов жизней своих сыновей, и они сегодня существуют благодаря этому", - подчеркнул председатель Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба.
По его словам, в настоящее время важно не забывать историю и то, что одни страны сделали на благо других.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияКубаДмитрий МедведевМигель Диас-Канель БермудесРауль КастроЕдиная РоссияМосква
 
 
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