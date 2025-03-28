https://ria.ru/20250328/medvedev-2007960379.html

Президента Кубы ждут в России на празднование 80-летия Победы

Президента Кубы ждут в России на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 28.03.2025

Президента Кубы ждут в России на празднование 80-летия Победы

Президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса ждут в России в мае на праздновании 80-летия Победы, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:38:00+03:00

2025-03-28T15:38:00+03:00

2025-03-28T16:10:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса ждут в России в мае на праздновании 80-летия Победы, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.В пятницу Медведев провёл встречу с председателем Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом. Видео встречи опубликовано на его странице в социальной сети "ВКонтакте"."Хочу через вас передать привет и наилучшие пожелания товарищу Раулю Кастро и товарищу Мигелю Диас-Канелю Бермудесу, которого мы ждем с визитом в мае текущего года на праздновании 80-летия Победы, а также в привязке к 65-летию восстановления дипломатических отношений", - сказал Медведев в ходе встречи.В свою очередь, Хуан Эстебан Ласо Эрнандес передал приветствия от кубинского руководства."Как вы отметили, он (президент - ред.) планирует приехать и отмечать знаменательную дату, 80-летие Победы над фашизмом. 80 лет Победы должны были бы отмечать не только россияне, даже некоторые враги должны были бы быть благодарны этой стране за то, что она отдала более 20 миллионов жизней своих сыновей, и они сегодня существуют благодаря этому", - подчеркнул председатель Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба.По его словам, в настоящее время важно не забывать историю и то, что одни страны сделали на благо других.

https://ria.ru/20250328/medvedev-2007963758.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, россия, куба, дмитрий медведев, мигель диас-канель бермудес, рауль кастро, единая россия, москва