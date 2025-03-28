https://ria.ru/20250328/medvedchuk-2007892910.html

Нацисты полностью контролируют режим Зеленского, заявил Медведчук

Нацисты полностью контролируют режим Зеленского, заявил Медведчук - РИА Новости, 28.03.2025

Нацисты полностью контролируют режим Зеленского, заявил Медведчук

Нацистские организации полностью контролируют режим Владимира Зеленского, установили свои правила в политике и обществе, именно они обладают реальной властью на РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:34:00+03:00

2025-03-28T11:34:00+03:00

2025-03-28T11:34:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Нацистские организации полностью контролируют режим Владимира Зеленского, установили свои правила в политике и обществе, именно они обладают реальной властью на Украине, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Вся политическая история современной Украины с 2005 года – это процесс прихода нацистов к власти, независимо от того, кто был президентом. Если посмотреть историю любого нацизма, то хорошо видно, как нацистские организации лезут во власть, предлагают себя подручными, а потом власть захватывают. Украина в этом плане не исключение. Сегодня они полностью контролируют Украину Зеленского, установили свои правила в политике и в обществе и обладают реальной властью", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По его словам, сегодня на Украине силовики – это не те, кто защищает свой народ, а те, кто способен в него стрелять, кидать без вины за решетку, убивать, мучить и гнать, "как скот на бойню". В настоящее же время Украина – единственное государство, где вооруженные формирования подобного толка - "Азов*", "Айдар*" (организации признаны террористическими и запрещены в России) - инкорпорированы в силовые структуры - ВСУ, МВД, СБУ, нацгвардию. Экстремисты не стесняются заявлять о своем ультраправом мировоззрении, открыто демонстрируют фашистскую и схожую с ней атрибутику, маршируют колоннами по украинским городам, выкрикивая расистские и антисемитские лозунги. "При этом "Азов*" из батальона стал уже корпусом, и им формально управляет сам Зеленский. Но в реальности это "Азов*" и другие подобные националистические объединения управляют этим политическим клоуном, а не он неонацистами. Это они его руками прокладывают себе путь к власти. Сегодня Лондоном навязывается фигура Залужного как смена Зеленскому. Нелегитимный перестал удовлетворять коллективный Запад, а потому его политические дни сочтены. Но это не значит, что с уходом Зеленского страдания украинского народа закончатся. Нацисты готовят Украину к еще большей по интенсивности бойне, чем происходит сейчас", - добавляет политик. "Сегодня в Европе преобладает партия войны, которая очень хочет ее для Европы купить, и украинские нацисты давно сформировали предложение: распространение этой войны на всю Европу. А будет ли Зеленский у власти или нет, никого это сегодня не волнует. При этом вселяют надежду заявления президента США Трампа о том, что войну он покупать не хочет, как и вкладывать средства своей страны в нее. Тем не менее, современный маркетинг способен втюхать покупателю то, что он купить никак не ожидал. Если Трамп действительно не хочет войны, то он не должен пытаться играть с нацистами. Это всегда заканчивается трагично", - подытожил Медведчук.*организации признаны террористическими и запрещены в России

https://ria.ru/20250326/ukraina-2007355665.html

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украина, европа, россия, владимир зеленский, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, вооруженные силы украины, служба безопасности украины