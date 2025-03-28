https://ria.ru/20250328/medved-2007842965.html

Иностранец пытался незаконно вывезти из Приморья лапы гималайского медведя

Иностранец пытался незаконно вывезти из Приморья лапы гималайского медведя - РИА Новости, 28.03.2025

Иностранец пытался незаконно вывезти из Приморья лапы гималайского медведя

Уссурийские таможенники обнаружили у туриста, которые ехал в Китай на автобусе из Приморья, пять лап гималайского медведя, сообщает Уссурийская таможня. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T03:55:00+03:00

2025-03-28T03:55:00+03:00

2025-03-28T03:55:00+03:00

происшествия

китай

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Уссурийские таможенники обнаружили у туриста, которые ехал в Китай на автобусе из Приморья, пять лап гималайского медведя, сообщает Уссурийская таможня. "В автомобильном пункте пропуска Пограничный служебная собака по кличке Зара обозначила рюкзак 44-летнего мужчины, который заметно нервничал. При досмотре багажа пассажира таможенники нашли вакуумные пакеты с частями животного весом около 4 килограммов. Разрешительные документы на вывоз дериватов гражданин не представил", - говорится в сообщении. Экспертиза установила, что это фрагменты лап гималайского медведя со шкурой, шерстью и когтями. Данный вид можно вывозить только при наличии пассажирской таможенной декларации и разрешения от Росприроднадзора. Возбуждены два дела об административных правонарушениях. Мужчине грозит штраф с возможной конфискацией товара. В Уссурийской таможне РИА Новости уточнили, что задержанный – иностранец. Части медведей используются в восточной медицине. В Приморье периодически сообщают о задержании партий дериватов этих животных, в том числе лап, которые контрабандисты пытаются вывезти за рубеж. Медвежью желчь в китайской медицине используют при лечении острых кишечных инфекций, болезнях печени, пищеварительного тракта и других.

https://ria.ru/20250220/primore-2000452302.html

https://ria.ru/20241214/kontrabanda-1989177920.html

китай

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происшествия, китай, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)