https://ria.ru/20250328/medal-2008057435.html

Российский посол вручил словацкому ветерану медаль к 80-летию Победы

Российский посол вручил словацкому ветерану медаль к 80-летию Победы - РИА Новости, 28.03.2025

Российский посол вручил словацкому ветерану медаль к 80-летию Победы

Посол России в Словакии Игорь Братчиков вручил ветерану Словацкого национального восстания Владимиру Стрменю юбилейную медаль к 80-летию Победы, сообщила... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T22:46:00+03:00

2025-03-28T22:46:00+03:00

2025-03-28T22:46:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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игорь братчиков

80-летие победы в великой отечественной войне

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БРАТИСЛАВА, 28 мар - РИА Новости. Посол России в Словакии Игорь Братчиков вручил ветерану Словацкого национального восстания Владимиру Стрменю юбилейную медаль к 80-летию Победы, сообщила российская дипмиссия. "Двадцать седьмого марта 2025 года посол России Игорь Братчиков в ходе рабочей поездки в Банско-Быстрицкий край по поручению президента Российской Федерации вручил ветерану Словацкого национального восстания Владимиру Стрменю юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", - говорится в сообщении посольства РФ. В дипмиссии РФ рассказали, что посол также принял участие в официальном открытии установленного по инициативе и на средства словацких граждан памятника советскими воинам, погибшим при освобождении села Илия в марте 1945 года, и посетил город Банска-Штявница, где совместно с главой города возложил венок к "Памятнику благодарности Красной Армии". "В музее города Крупина Братчиков открыл выставку "80-летие освобождения Словакии от фашизма (1944-1945 гг.)", на которой представлены фотографии из фондов Российского государственного архива кинофотофонодокументов о Словацком национальном восстании, партизанском движении и роли Красной Армии в освобождении страны", - добавили в посольстве. Кроме этого, за большой личный вклад в поддержание в достойном состоянии советских воинских мемориалов посол передал главе города Крупина Радославу Вазану медаль "За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества". Словацкое национальное восстание - вооруженное выступление жителей Словакии против оккупационных германских войск и коллаборационистского режима Йозефа Тисо в августе-октябре 1944 года.

https://ria.ru/20241005/fitso-1976520853.html

https://ria.ru/20241030/slovakiya-1980875284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, справки, россия, словакия, игорь братчиков, 80-летие победы в великой отечественной войне