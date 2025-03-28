Российский посол вручил словацкому ветерану медаль к 80-летию Победы
Ветерану Словацкого антифашистского восстания вручили медаль к 80-летию Победы
Братислава. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 28 мар - РИА Новости. Посол России в Словакии Игорь Братчиков вручил ветерану Словацкого национального восстания Владимиру Стрменю юбилейную медаль к 80-летию Победы, сообщила российская дипмиссия.
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"Двадцать седьмого марта 2025 года посол России Игорь Братчиков в ходе рабочей поездки в Банско-Быстрицкий край по поручению президента Российской Федерации вручил ветерану Словацкого национального восстания Владимиру Стрменю юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", - говорится в сообщении посольства РФ.
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В дипмиссии РФ рассказали, что посол также принял участие в официальном открытии установленного по инициативе и на средства словацких граждан памятника советскими воинам, погибшим при освобождении села Илия в марте 1945 года, и посетил город Банска-Штявница, где совместно с главой города возложил венок к "Памятнику благодарности Красной Армии".
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"В музее города Крупина Братчиков открыл выставку "80-летие освобождения Словакии от фашизма (1944-1945 гг.)", на которой представлены фотографии из фондов Российского государственного архива кинофотофонодокументов о Словацком национальном восстании, партизанском движении и роли Красной Армии в освобождении страны", - добавили в посольстве.
Кроме этого, за большой личный вклад в поддержание в достойном состоянии советских воинских мемориалов посол передал главе города Крупина Радославу Вазану медаль "За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества".
Словацкое национальное восстание - вооруженное выступление жителей Словакии против оккупационных германских войск и коллаборационистского режима Йозефа Тисо в августе-октябре 1944 года.
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