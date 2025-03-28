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Российский посол вручил словацкому ветерану медаль к 80-летию Победы - РИА Новости, 28.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:46 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/medal-2008057435.html
Российский посол вручил словацкому ветерану медаль к 80-летию Победы
Российский посол вручил словацкому ветерану медаль к 80-летию Победы - РИА Новости, 28.03.2025
Российский посол вручил словацкому ветерану медаль к 80-летию Победы
Посол России в Словакии Игорь Братчиков вручил ветерану Словацкого национального восстания Владимиру Стрменю юбилейную медаль к 80-летию Победы, сообщила... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T22:46:00+03:00
2025-03-28T22:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
справки
россия
словакия
игорь братчиков
80-летие победы в великой отечественной войне
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БРАТИСЛАВА, 28 мар - РИА Новости. Посол России в Словакии Игорь Братчиков вручил ветерану Словацкого национального восстания Владимиру Стрменю юбилейную медаль к 80-летию Победы, сообщила российская дипмиссия. "Двадцать седьмого марта 2025 года посол России Игорь Братчиков в ходе рабочей поездки в Банско-Быстрицкий край по поручению президента Российской Федерации вручил ветерану Словацкого национального восстания Владимиру Стрменю юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", - говорится в сообщении посольства РФ. В дипмиссии РФ рассказали, что посол также принял участие в официальном открытии установленного по инициативе и на средства словацких граждан памятника советскими воинам, погибшим при освобождении села Илия в марте 1945 года, и посетил город Банска-Штявница, где совместно с главой города возложил венок к "Памятнику благодарности Красной Армии". "В музее города Крупина Братчиков открыл выставку "80-летие освобождения Словакии от фашизма (1944-1945 гг.)", на которой представлены фотографии из фондов Российского государственного архива кинофотофонодокументов о Словацком национальном восстании, партизанском движении и роли Красной Армии в освобождении страны", - добавили в посольстве. Кроме этого, за большой личный вклад в поддержание в достойном состоянии советских воинских мемориалов посол передал главе города Крупина Радославу Вазану медаль "За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества". Словацкое национальное восстание - вооруженное выступление жителей Словакии против оккупационных германских войск и коллаборационистского режима Йозефа Тисо в августе-октябре 1944 года.
https://ria.ru/20241005/fitso-1976520853.html
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в мире, справки, россия, словакия, игорь братчиков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Справки, Россия, Словакия, Игорь Братчиков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Российский посол вручил словацкому ветерану медаль к 80-летию Победы

Ветерану Словацкого антифашистского восстания вручили медаль к 80-летию Победы

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБратислава
Братислава - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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БРАТИСЛАВА, 28 мар - РИА Новости. Посол России в Словакии Игорь Братчиков вручил ветерану Словацкого национального восстания Владимиру Стрменю юбилейную медаль к 80-летию Победы, сообщила российская дипмиссия.
«
"Двадцать седьмого марта 2025 года посол России Игорь Братчиков в ходе рабочей поездки в Банско-Быстрицкий край по поручению президента Российской Федерации вручил ветерану Словацкого национального восстания Владимиру Стрменю юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", - говорится в сообщении посольства РФ.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
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5 октября 2024, 15:19
В дипмиссии РФ рассказали, что посол также принял участие в официальном открытии установленного по инициативе и на средства словацких граждан памятника советскими воинам, погибшим при освобождении села Илия в марте 1945 года, и посетил город Банска-Штявница, где совместно с главой города возложил венок к "Памятнику благодарности Красной Армии".
«
"В музее города Крупина Братчиков открыл выставку "80-летие освобождения Словакии от фашизма (1944-1945 гг.)", на которой представлены фотографии из фондов Российского государственного архива кинофотофонодокументов о Словацком национальном восстании, партизанском движении и роли Красной Армии в освобождении страны", - добавили в посольстве.
Кроме этого, за большой личный вклад в поддержание в достойном состоянии советских воинских мемориалов посол передал главе города Крупина Радославу Вазану медаль "За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества".
Словацкое национальное восстание - вооруженное выступление жителей Словакии против оккупационных германских войск и коллаборационистского режима Йозефа Тисо в августе-октябре 1944 года.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Премьер Словакии заявил о желании посетить Москву по случаю Дня Победы
30 октября 2024, 11:52
 
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