https://ria.ru/20250328/mchs-2007857874.html

С перевала в Магаданской области эвакуировали двух туристов

С перевала в Магаданской области эвакуировали двух туристов - РИА Новости, 28.03.2025

С перевала в Магаданской области эвакуировали двух туристов

Сотрудники МЧС России эвакуировали двух туристов с перевала в Магаданской области, они будут переданы медикам, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T08:30:00+03:00

2025-03-28T08:30:00+03:00

2025-03-28T08:30:00+03:00

россия

магаданская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

происшествия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сотрудники МЧС России эвакуировали двух туристов с перевала в Магаданской области, они будут переданы медикам, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее на маршрут из поселка Синегорье Ягоднинского округа вышла зарегистрированная в МЧС туристическая группа горного турклуба МГУ из шести москвичей - двух мужчин и четырех женщин. Четверо из них погибли, попав под лавину. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Спасатели и медики в четверг приземлились в ближайшем к месту ЧП поселке Синегорье, рано утром начался поиск пострадавших, однако его затруднил туман. "Сотрудники МЧС России эвакуировали двух туристов с перевала в Магаданской области... Бортом Ми-8 МЧС России эвакуированные будут доставлены и переданы медикам в Магаданскую областную больницу", - говорится в сообщении. К операции по спасению туристов были привлечены порядка 40 человек и 14 единиц техники, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250225/spasateli-2001401902.html

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магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, происшествия