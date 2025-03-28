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С перевала в Магаданской области эвакуировали двух туристов
С перевала в Магаданской области эвакуировали двух туристов - РИА Новости, 28.03.2025
С перевала в Магаданской области эвакуировали двух туристов
Сотрудники МЧС России эвакуировали двух туристов с перевала в Магаданской области, они будут переданы медикам, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T08:30:00+03:00
2025-03-28T08:30:00+03:00
2025-03-28T08:30:00+03:00
россия
магаданская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сотрудники МЧС России эвакуировали двух туристов с перевала в Магаданской области, они будут переданы медикам, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее на маршрут из поселка Синегорье Ягоднинского округа вышла зарегистрированная в МЧС туристическая группа горного турклуба МГУ из шести москвичей - двух мужчин и четырех женщин. Четверо из них погибли, попав под лавину. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Спасатели и медики в четверг приземлились в ближайшем к месту ЧП поселке Синегорье, рано утром начался поиск пострадавших, однако его затруднил туман. "Сотрудники МЧС России эвакуировали двух туристов с перевала в Магаданской области... Бортом Ми-8 МЧС России эвакуированные будут доставлены и переданы медикам в Магаданскую областную больницу", - говорится в сообщении. К операции по спасению туристов были привлечены порядка 40 человек и 14 единиц техники, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250225/spasateli-2001401902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, происшествия
Россия, Магаданская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Происшествия
С перевала в Магаданской области эвакуировали двух туристов
С перевала в Магаданской области эвакуировали двух туристов после схода лавины