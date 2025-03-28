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Маск предложил привлекать к ответственности за ложь о Трампе - РИА Новости, 28.03.2025
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04:03 28.03.2025 (обновлено: 04:08 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/mask-2007843223.html
Маск предложил привлекать к ответственности за ложь о Трампе
Маск предложил привлекать к ответственности за ложь о Трампе - РИА Новости, 28.03.2025
Маск предложил привлекать к ответственности за ложь о Трампе
Миллиардер Илон Маск заявил, что следует привлекать к ответственности тех, кто распространяет ложные заявления о президенте США Дональде Трампе. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T04:03:00+03:00
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в мире
сша
дональд трамп
илон маск
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск заявил, что следует привлекать к ответственности тех, кто распространяет ложные заявления о президенте США Дональде Трампе. "Они продвигают ложь ... Нужно привлечь людей к ответственности за эту ложь", - сказал Маск в интервью Fox News. По его словам, ответственность, к примеру, должна наступать для СМИ, которые сравнивают Трампа с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини. "Президент (Трамп - ред.) никого не убил, не начал войны, наоборот, он заканчивает их", - подчеркнул Маск. Ложь о Трампе привела к покушению на него, заявил миллиардер.
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, адольф гитлер
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Адольф Гитлер
Маск предложил привлекать к ответственности за ложь о Трампе

Маск: за ложь о Трампе следует привлекать к ответственности

© AP Photo / PoolДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Pool
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск заявил, что следует привлекать к ответственности тех, кто распространяет ложные заявления о президенте США Дональде Трампе.
"Они продвигают ложь ... Нужно привлечь людей к ответственности за эту ложь", - сказал Маск в интервью Fox News.
По его словам, ответственность, к примеру, должна наступать для СМИ, которые сравнивают Трампа с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини. "Президент (Трамп - ред.) никого не убил, не начал войны, наоборот, он заканчивает их", - подчеркнул Маск.
Ложь о Трампе привела к покушению на него, заявил миллиардер.
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В миреСШАДональд ТрампИлон МаскАдольф Гитлер
 
 
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