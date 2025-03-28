https://ria.ru/20250328/mask-2007839260.html

Маск рассказал о планах сократить расходы правительства

Маск рассказал о планах сократить расходы правительства - РИА Новости, 28.03.2025

Маск рассказал о планах сократить расходы правительства

Миллиардер Илон Маск, которому во главе департамента контроля госэффективности (DOGE) поручено сократить расходы правительства, заявил, что планируется... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T02:50:00+03:00

2025-03-28T02:50:00+03:00

2025-03-28T03:04:00+03:00

сша

илон маск

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004024218_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74cf0f1b8e8f139258256a12ae9aa6a6.jpg

ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск, которому во главе департамента контроля госэффективности (DOGE) поручено сократить расходы правительства, заявил, что планируется сохранить до триллиона долларов в рамках этой работы. "Наша цель снизить дефицит бюджета до 1 триллиона, то есть в два раза. Расходы - с 7 до 6 триллионов", - сказал Маск в интервью Fox News. Как заявил миллиардер, департамент работает по принципу "два раза отмерь, один - сократи". Маск добавил, что ведомство продолжает обнаруживать траты, не соответствующие задачам. "Один миллиард долларов был потрачен на проведение интернет-опроса, который можно было сделать за 10 тысяч. Полученные данные потом нигде не использовались", - сказал Маск. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск возглавит новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".

https://ria.ru/20250205/musk-1997553200.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, илон маск, дональд трамп, в мире