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Маск рассказал о планах сократить расходы правительства - РИА Новости, 28.03.2025
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02:50 28.03.2025 (обновлено: 03:04 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/mask-2007839260.html
Маск рассказал о планах сократить расходы правительства
Маск рассказал о планах сократить расходы правительства - РИА Новости, 28.03.2025
Маск рассказал о планах сократить расходы правительства
Миллиардер Илон Маск, которому во главе департамента контроля госэффективности (DOGE) поручено сократить расходы правительства, заявил, что планируется... РИА Новости, 28.03.2025
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск, которому во главе департамента контроля госэффективности (DOGE) поручено сократить расходы правительства, заявил, что планируется сохранить до триллиона долларов в рамках этой работы. "Наша цель снизить дефицит бюджета до 1 триллиона, то есть в два раза. Расходы - с 7 до 6 триллионов", - сказал Маск в интервью Fox News. Как заявил миллиардер, департамент работает по принципу "два раза отмерь, один - сократи". Маск добавил, что ведомство продолжает обнаруживать траты, не соответствующие задачам. "Один миллиард долларов был потрачен на проведение интернет-опроса, который можно было сделать за 10 тысяч. Полученные данные потом нигде не использовались", - сказал Маск. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск возглавит новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
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сша, илон маск, дональд трамп, в мире
США, Илон Маск, Дональд Трамп, В мире
Маск рассказал о планах сократить расходы правительства

Маск: расходы правительства США планируется сохранить до триллиона долларов

© AP Photo / Jose Luis MaganaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск, которому во главе департамента контроля госэффективности (DOGE) поручено сократить расходы правительства, заявил, что планируется сохранить до триллиона долларов в рамках этой работы.
«
"Наша цель снизить дефицит бюджета до 1 триллиона, то есть в два раза. Расходы - с 7 до 6 триллионов", - сказал Маск в интервью Fox News.
Как заявил миллиардер, департамент работает по принципу "два раза отмерь, один - сократи".
Маск добавил, что ведомство продолжает обнаруживать траты, не соответствующие задачам. "Один миллиард долларов был потрачен на проведение интернет-опроса, который можно было сделать за 10 тысяч. Полученные данные потом нигде не использовались", - сказал Маск.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск возглавит новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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