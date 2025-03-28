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Маск рассказал, чем завершится кризис на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
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02:29 28.03.2025 (обновлено: 06:14 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/mask-2007836301.html
Маск рассказал, чем завершится кризис на Украине
Маск рассказал, чем завершится кризис на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
Маск рассказал, чем завершится кризис на Украине
Миллиардер Илон Маск убежден, что украинский кризис завершится договоренностью о мире. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:29:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск убежден, что украинский кризис завершится договоренностью о мире. &quot;Думаю, будет договоренность о мире. Люди, которые не хотят договариваться с Россией, не предлагают ничего взамен&quot;, — сказал миллиардер в интервью Fox News.Маск убежден, что усилия президента США Дональда Трампа будут иметь плоды. "План президента — единственное, что сработает", — считает он. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны России сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, илон маск, владимир путин
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Илон Маск, Владимир Путин
Маск рассказал, чем завершится кризис на Украине

Маск считает, что украинский кризис завершится договоренностью о мире

© Getty Images / Samuel CorumИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Getty Images / Samuel Corum
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск убежден, что украинский кризис завершится договоренностью о мире.
«

"Думаю, будет договоренность о мире. Люди, которые не хотят договариваться с Россией, не предлагают ничего взамен", — сказал миллиардер в интервью Fox News.

Маск убежден, что усилия президента США Дональда Трампа будут иметь плоды.
"План президента — единственное, что сработает", — считает он.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду.
Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны России сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Маск неожиданно ответил на обвинение в предательстве Украины Трампом
24 марта, 08:30
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампИлон МаскВладимир Путин
 
 
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