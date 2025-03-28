https://ria.ru/20250328/mask-2007836301.html

Маск рассказал, чем завершится кризис на Украине

Маск рассказал, чем завершится кризис на Украине - РИА Новости, 28.03.2025

Маск рассказал, чем завершится кризис на Украине

Миллиардер Илон Маск убежден, что украинский кризис завершится договоренностью о мире. РИА Новости, 28.03.2025

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2025-03-28T02:29:00+03:00

2025-03-28T06:14:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

дональд трамп

илон маск

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск убежден, что украинский кризис завершится договоренностью о мире. "Думаю, будет договоренность о мире. Люди, которые не хотят договариваться с Россией, не предлагают ничего взамен", — сказал миллиардер в интервью Fox News.Маск убежден, что усилия президента США Дональда Трампа будут иметь плоды. "План президента — единственное, что сработает", — считает он. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны России сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, илон маск, владимир путин