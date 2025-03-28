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Маск допустил, что корабль "Америка" утонет без "революции"
Маск допустил, что корабль "Америка" утонет без "революции" - РИА Новости, 28.03.2025
Маск допустил, что корабль "Америка" утонет без "революции"
Миллиардер Илон Маск заявил, что корабль "Америка" утонет, если не будет успешной работа по сокращению аппарата правительства и расходов бюджета, а она может... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:27:00+03:00
2025-03-28T02:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск заявил, что корабль "Америка" утонет, если не будет успешной работа по сокращению аппарата правительства и расходов бюджета, а она может стать революцией, сравнимой по масштабам с той, по результатам которой США получили независимость от Великобритании.Ранее Маск заявил, что DOGE планирует сократить расходы правительства на 1 триллион долларов. В госструктурах США после прихода новой администрации происходят массовые увольнения. "Это революция. Это, возможно, крупнейшая революция в правительстве со времен, собственно, революции. В конце этой работы Америка будет в гораздо лучшей форме", — сказал Маск в интервью Fox News.Как заявил Маск, "если мы не преуспеем, корабль "Америка" утонет". Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск возглавит новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
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в мире, сша, великобритания, америка, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Великобритания, Америка, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск допустил, что корабль "Америка" утонет без "революции"
Маск: корабль "Америка" утонет, если не будет революции в работе правительства