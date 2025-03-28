https://ria.ru/20250328/mama-2008046104.html

Жительница Нижегородской области получила звание "Мать-героиня"

Жительница Нижегородской области получила звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 28.03.2025

Жительница Нижегородской области получила звание "Мать-героиня"

Жительница Нижегородской области Наталья Склянчук, воспитывающая 12 детей, первой в регионе удостоена звания "Мать-героиня", сообщил губернатор Глеб Никитин. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T21:06:00+03:00

2025-03-28T21:06:00+03:00

2025-03-28T21:07:00+03:00

общество

нижегородская область

россия

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Жительница Нижегородской области Наталья Склянчук, воспитывающая 12 детей, первой в регионе удостоена звания "Мать-героиня", сообщил губернатор Глеб Никитин. "Наталия Склянчук, многодетная мама из Лукояновского муниципального округа, - первая, кому в Нижегородской области президент России Владимир Владимирович Путин присвоил почетное звание "Мать-героиня", - написал Никитин в своем Telegram-канале. Он напомнил, что звание присваивается за большие заслуги в укреплении института семьи матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. "Наталия вместе с мужем Игорем воспитывают 12 детей. Это очень творческая семья, они неоднократно побеждали в различных семейных конкурсах, все вместе ведут большое подсобное хозяйство. И таких примеров в нашем регионе много, гордимся каждой семьей. Поздравляю Наталию с заслуженным званием", - заявил глава региона. Он также выразил уверенность, что принимаемые на уровне региона меры поддержки семей "помогут многим парам обрести счастье родительства и стать многодетными".

https://ria.ru/20250325/mat-2007086601.html

https://ria.ru/20250325/semi-2007315087.html

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общество, нижегородская область, россия, глеб никитин