https://ria.ru/20250328/mama-2008046104.html
Жительница Нижегородской области получила звание "Мать-героиня"
Жительница Нижегородской области получила звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 28.03.2025
Жительница Нижегородской области получила звание "Мать-героиня"
Жительница Нижегородской области Наталья Склянчук, воспитывающая 12 детей, первой в регионе удостоена звания "Мать-героиня", сообщил губернатор Глеб Никитин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T21:06:00+03:00
2025-03-28T21:06:00+03:00
2025-03-28T21:07:00+03:00
общество
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глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Жительница Нижегородской области Наталья Склянчук, воспитывающая 12 детей, первой в регионе удостоена звания "Мать-героиня", сообщил губернатор Глеб Никитин. "Наталия Склянчук, многодетная мама из Лукояновского муниципального округа, - первая, кому в Нижегородской области президент России Владимир Владимирович Путин присвоил почетное звание "Мать-героиня", - написал Никитин в своем Telegram-канале. Он напомнил, что звание присваивается за большие заслуги в укреплении института семьи матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. "Наталия вместе с мужем Игорем воспитывают 12 детей. Это очень творческая семья, они неоднократно побеждали в различных семейных конкурсах, все вместе ведут большое подсобное хозяйство. И таких примеров в нашем регионе много, гордимся каждой семьей. Поздравляю Наталию с заслуженным званием", - заявил глава региона. Он также выразил уверенность, что принимаемые на уровне региона меры поддержки семей "помогут многим парам обрести счастье родительства и стать многодетными".
https://ria.ru/20250325/mat-2007086601.html
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общество, нижегородская область, россия, глеб никитин
Общество, Нижегородская область, Россия, Глеб Никитин
Жительница Нижегородской области получила звание "Мать-героиня"
Нижегородская мама Склянчук первой в регионе удостоена звание "Мать-героиня"