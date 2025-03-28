https://ria.ru/20250328/malchik-2007986013.html

Мальчик, вернувшийся в Россию, рассказал, как долго хотел уехать с Украины

Мальчик, вернувшийся в Россию, рассказал, как долго хотел уехать с Украины - РИА Новости, 28.03.2025

Мальчик, вернувшийся в Россию, рассказал, как долго хотел уехать с Украины

Мальчик, вернувшийся к бабушке в Россию, рассказал, что долго хотел уехать с Украины и до сих пор не может поверить, что это произошло. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T16:43:00+03:00

2025-03-28T16:43:00+03:00

2025-03-28T16:45:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мальчик, вернувшийся к бабушке в Россию, рассказал, что долго хотел уехать с Украины и до сих пор не может поверить, что это произошло. В пятницу уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о возвращении в Россию с Украины 17-летнего Руслана, теперь он будет жить с бабушкой. "Я все время думал, возможно ли выехать как-то. На то время, когда я этого хотел, на Украине мне все говорили, что россиян ненавидят, их вешают. И я это все слышал… И я не мог показать себя, кто я", - сказал Руслан журналистам. Мальчик очень благодарен бабушке, которая приложила много усилий, чтобы вернуть его в Россию. В свою очередь бабушка Руслана поблагодарила аппарат российского детского омбудсмена и Катар, которые помогли вернуть внука в Россию. Мальчик был совсем маленьким, когда умерла его мама, с бабушкой он не виделся 12 лет. Львова-Белова пообещала взять на личный контроль ситуацию с образованием мальчика, медицинским обследованием и оформлением необходимых документов. "Это очень трогательно, волнительно и очень радостно. Не верится. Мне не верится, а ему вообще не верится. Он все время говорит: неужели, бабуля, я рядом с тобой, ущипни меня. Это непередаваемые чувства", - поделилась эмоциями бабушка вернувшегося мальчика.

https://ria.ru/20250328/rossija-2007984966.html

https://ria.ru/20250327/sudzha-2007819571.html

https://ria.ru/20250323/vsu-2006739570.html

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россия, украина, катар, мария львова-белова