https://ria.ru/20250328/mak-2008029513.html

МАК дал рекомендации разработчикам SSJ

МАК дал рекомендации разработчикам SSJ - РИА Новости, 28.03.2025

МАК дал рекомендации разработчикам SSJ

МАК дал рекомендации разработчикам SSJ для улучшения безопасности по итогам расследования катастрофы с самолетом "Аэрофлота", произошедшей в "Шереметьево" в мае РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T18:57:00+03:00

2025-03-28T18:57:00+03:00

2025-03-28T18:57:00+03:00

технологии

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мурманск

россия

межгосударственный авиационный комитет

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. МАК дал рекомендации разработчикам SSJ для улучшения безопасности по итогам расследования катастрофы с самолетом "Аэрофлота", произошедшей в "Шереметьево" в мае 2019 года, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК). Самолет Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при посадке подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек, из них 26 человек - жители Мурманской области. "Совместно с сертифицирующими организациями рассмотреть целесообразность внесения изменений в конструкцию шасси и/или введения эквивалентных мер для снижения риска возникновения течи топлива при разрушении основных опор шасси… изменения конструкции и/или эксплуатационных процедур для обеспечения возможности использования кабинным экипажем системы громкой связи в пассажирском салоне при проведении аварийной эвакуации", - сообщили в МАК. Также так порекомендовали "провести разовую проверку ("вычитку") AFM, FCOM, FCTM и других документов для устранения ошибок и неточностей. С учетом изложенного в разделе 1.18.27 настоящего отчета"… "провести анализ возможностей членов экипажа по обработке значительного числа сообщений об отказах, которые могут появляться в полете, например, из-за перезагрузки концентраторов" … "Повторно оценить риски, связанные с возможностью игнорирования экипажами прогностического предупреждения о сдвиге ветра" и так далее.

https://ria.ru/20250328/mak-2007993305.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, москва, мурманск, россия, межгосударственный авиационный комитет, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100)