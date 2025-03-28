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МАК дал рекомендации разработчикам SSJ - РИА Новости, 28.03.2025
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18:57 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/mak-2008029513.html
МАК дал рекомендации разработчикам SSJ
МАК дал рекомендации разработчикам SSJ - РИА Новости, 28.03.2025
МАК дал рекомендации разработчикам SSJ
МАК дал рекомендации разработчикам SSJ для улучшения безопасности по итогам расследования катастрофы с самолетом "Аэрофлота", произошедшей в "Шереметьево" в мае РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T18:57:00+03:00
2025-03-28T18:57:00+03:00
технологии
москва
мурманск
россия
межгосударственный авиационный комитет
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. МАК дал рекомендации разработчикам SSJ для улучшения безопасности по итогам расследования катастрофы с самолетом "Аэрофлота", произошедшей в "Шереметьево" в мае 2019 года, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК). Самолет Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при посадке подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек, из них 26 человек - жители Мурманской области. "Совместно с сертифицирующими организациями рассмотреть целесообразность внесения изменений в конструкцию шасси и/или введения эквивалентных мер для снижения риска возникновения течи топлива при разрушении основных опор шасси… изменения конструкции и/или эксплуатационных процедур для обеспечения возможности использования кабинным экипажем системы громкой связи в пассажирском салоне при проведении аварийной эвакуации", - сообщили в МАК. Также так порекомендовали "провести разовую проверку ("вычитку") AFM, FCOM, FCTM и других документов для устранения ошибок и неточностей. С учетом изложенного в разделе 1.18.27 настоящего отчета"… "провести анализ возможностей членов экипажа по обработке значительного числа сообщений об отказах, которые могут появляться в полете, например, из-за перезагрузки концентраторов" … "Повторно оценить риски, связанные с возможностью игнорирования экипажами прогностического предупреждения о сдвиге ветра" и так далее.
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технологии, москва, мурманск, россия, межгосударственный авиационный комитет, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Технологии, Москва, Мурманск, Россия, Межгосударственный авиационный комитет, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
МАК дал рекомендации разработчикам SSJ

МАК дал рекомендации разработчикам SSJ для улучшения безопасности

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСертификационные статические испытания самолета SSJ-New
Сертификационные статические испытания самолета SSJ-New - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сертификационные статические испытания самолета SSJ-New. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. МАК дал рекомендации разработчикам SSJ для улучшения безопасности по итогам расследования катастрофы с самолетом "Аэрофлота", произошедшей в "Шереметьево" в мае 2019 года, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).
Самолет Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при посадке подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек, из них 26 человек - жители Мурманской области.
«
"Совместно с сертифицирующими организациями рассмотреть целесообразность внесения изменений в конструкцию шасси и/или введения эквивалентных мер для снижения риска возникновения течи топлива при разрушении основных опор шасси… изменения конструкции и/или эксплуатационных процедур для обеспечения возможности использования кабинным экипажем системы громкой связи в пассажирском салоне при проведении аварийной эвакуации", - сообщили в МАК.
Также так порекомендовали "провести разовую проверку ("вычитку") AFM, FCOM, FCTM и других документов для устранения ошибок и неточностей. С учетом изложенного в разделе 1.18.27 настоящего отчета"… "провести анализ возможностей членов экипажа по обработке значительного числа сообщений об отказах, которые могут появляться в полете, например, из-за перезагрузки концентраторов" … "Повторно оценить риски, связанные с возможностью игнорирования экипажами прогностического предупреждения о сдвиге ветра" и так далее.
Последствия возгорания самолета Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
МАК опубликовал окончательный отчет по катастрофе SSJ в Шереметьево
Вчера, 17:09
 
ТехнологииМоскваМурманскРоссияМежгосударственный авиационный комитетАэрофлотШереметьево (аэропорт)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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