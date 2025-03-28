МАК дал рекомендации разработчикам SSJ
МАК дал рекомендации разработчикам SSJ для улучшения безопасности
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСертификационные статические испытания самолета SSJ-New
Сертификационные статические испытания самолета SSJ-New. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. МАК дал рекомендации разработчикам SSJ для улучшения безопасности по итогам расследования катастрофы с самолетом "Аэрофлота", произошедшей в "Шереметьево" в мае 2019 года, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).
Самолет Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при посадке подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек, из них 26 человек - жители Мурманской области.
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"Совместно с сертифицирующими организациями рассмотреть целесообразность внесения изменений в конструкцию шасси и/или введения эквивалентных мер для снижения риска возникновения течи топлива при разрушении основных опор шасси… изменения конструкции и/или эксплуатационных процедур для обеспечения возможности использования кабинным экипажем системы громкой связи в пассажирском салоне при проведении аварийной эвакуации", - сообщили в МАК.
Также так порекомендовали "провести разовую проверку ("вычитку") AFM, FCOM, FCTM и других документов для устранения ошибок и неточностей. С учетом изложенного в разделе 1.18.27 настоящего отчета"… "провести анализ возможностей членов экипажа по обработке значительного числа сообщений об отказах, которые могут появляться в полете, например, из-за перезагрузки концентраторов" … "Повторно оценить риски, связанные с возможностью игнорирования экипажами прогностического предупреждения о сдвиге ветра" и так далее.