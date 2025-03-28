https://ria.ru/20250328/mak-2008017717.html

МАК объяснил начавшийся на SSJ пожар в мае 2019 года

МАК объяснил начавшийся на SSJ пожар в мае 2019 года - РИА Новости, 28.03.2025

МАК объяснил начавшийся на SSJ пожар в мае 2019 года

Пожар на самолете SSJ в мае 2019 года возник после третьего приземления на взлетно-посадочную полосу (ВПП) из-за разрушения крыльевых топливных баков и разлива... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T17:55:00+03:00

2025-03-28T17:55:00+03:00

2025-03-28T22:42:00+03:00

происшествия

москва

мурманск

россия

межгосударственный авиационный комитет

шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пожар на самолете SSJ в мае 2019 года возник после третьего приземления на взлетно-посадочную полосу (ВПП) из-за разрушения крыльевых топливных баков и разлива топлива, сообщается в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК). МАК в пятницу опубликовал окончательный отчет по катастрофе самолета SSJ в мае 2019 года в аэропорту "Шереметьево". "Пожар возник после третьего приземления ВС на ВПП из-за разрушения крыльевых топливных баков и разлива топлива. Разлив топлива происходил как из-за разрушений в местах крепления гидроцилиндров выпуска/уборки шасси, так и в других частях крыла. В результате второго приземления конструкция шасси была повреждена, то есть при третьем приземлении работала за пределами ожидаемых условий эксплуатации и не могла должным образом воспринимать посадочные нагрузки", - говорится в отчете МАК. Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при посадке подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек, из них 26 человек - жители Мурманской области.

https://ria.ru/20250328/mak-2007993305.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мурманск, россия, межгосударственный авиационный комитет, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, sukhoi superjet 100 (ssj100)