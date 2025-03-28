https://ria.ru/20250328/mak-2008009468.html
МАК порекомендовал усовершенствовать систему подготовки экипажей к полетам
МАК порекомендовал усовершенствовать систему подготовки экипажей к полетам - РИА Новости, 28.03.2025
МАК порекомендовал усовершенствовать систему подготовки экипажей к полетам
МАК после катастрофы SSJ, произошедшей в 2019 году, рекомендовал эксплуатантам совершенствовать систему подготовки экипажей к стандартным и особым процедурам,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T17:30:00+03:00
2025-03-28T17:30:00+03:00
2025-03-28T17:30:00+03:00
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межгосударственный авиационный комитет
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. МАК после катастрофы SSJ, произошедшей в 2019 году, рекомендовал эксплуатантам совершенствовать систему подготовки экипажей к стандартным и особым процедурам, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК). Самолет Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при посадке подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек, из них 26 человек - жители Мурманской области. "Эксплуатантам адресованы рекомендации, направленные на совершенствование функционирования систем управления безопасностью полетов, подготовки летных и кабинных экипажей к выполнению стандартных и особых процедур, а также порядка проведения и документирования периодической подготовки летных экипажей", - сообщили в МАК.
https://ria.ru/20250328/ssj-2008000223.html
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москва, мурманск, россия, межгосударственный авиационный комитет, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Москва, Мурманск, Россия, Межгосударственный авиационный комитет, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
МАК порекомендовал усовершенствовать систему подготовки экипажей к полетам
МАК после расследования SSJ порекомендовал улучшить систему подготовки экипажей