https://ria.ru/20250328/mak-2008006537.html
МАК порекомендовал улучшить системы управления безопасностью полетов
МАК порекомендовал улучшить системы управления безопасностью полетов - РИА Новости, 28.03.2025
МАК порекомендовал улучшить системы управления безопасностью полетов
Международный авиационный комитет (МАК) по итогам расследования по SSJ рекомендовал эксплуатантам совершенствовать функционирование систем управления... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T17:26:00+03:00
2025-03-28T17:26:00+03:00
2025-03-28T17:26:00+03:00
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россия
межгосударственный авиационный комитет
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Международный авиационный комитет (МАК) по итогам расследования по SSJ рекомендовал эксплуатантам совершенствовать функционирование систем управления безопасностью полетов, сообщили в комитете. Самолет Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при посадке подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек, из них 26 - жители Мурманской области. "Эксплуатантам адресованы рекомендации, направленные на совершенствование функционирования систем управления безопасностью полетов, подготовки летных и кабинных экипажей к выполнению стандартных и особых процедур, а также порядка проведения и документирования периодической подготовки летных экипажей", - сообщили в МАК.
https://ria.ru/20250328/ssj-2008000223.html
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москва, мурманск, россия, межгосударственный авиационный комитет, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Москва, Мурманск, Россия, Межгосударственный авиационный комитет, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
МАК порекомендовал улучшить системы управления безопасностью полетов
МАК после расследования по SSJ порекомендовал работать над безопасностью полетов