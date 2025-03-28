https://ria.ru/20250328/mak-2008003718.html

МАК завершил расследование катастрофы SSJ в Шереметьево

МАК завершил расследование катастрофы SSJ в Шереметьево - РИА Новости, 28.03.2025

МАК завершил расследование катастрофы SSJ в Шереметьево

Комиссия МАК завершила расследование катастрофы SSJ "Аэрофлота", которая произошла в мае 2019 года в "Шереметьево" и унесла жизни 41 человека, сообщили в... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T17:20:00+03:00

2025-03-28T17:20:00+03:00

2025-03-28T17:21:00+03:00

происшествия

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россия

межгосударственный авиационный комитет

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Комиссия МАК завершила расследование катастрофы SSJ "Аэрофлота", которая произошла в мае 2019 года в "Шереметьево" и унесла жизни 41 человека, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК). Самолет Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при посадке подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек, из них 26 человек - жители Мурманской области. "Комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершила расследование авиационного происшествия с самолетом RRJ-95B RA-89098 ПАО "Аэрофлот", произошедшего 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево", - сообщили в МАК.

https://ria.ru/20250328/ssj-2008000223.html

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происшествия, москва, мурманск, россия, межгосударственный авиационный комитет, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100)