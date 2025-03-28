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МАК завершил расследование катастрофы SSJ в Шереметьево - РИА Новости, 28.03.2025
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17:20 28.03.2025 (обновлено: 17:21 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/mak-2008003718.html
МАК завершил расследование катастрофы SSJ в Шереметьево
МАК завершил расследование катастрофы SSJ в Шереметьево - РИА Новости, 28.03.2025
МАК завершил расследование катастрофы SSJ в Шереметьево
Комиссия МАК завершила расследование катастрофы SSJ "Аэрофлота", которая произошла в мае 2019 года в "Шереметьево" и унесла жизни 41 человека, сообщили в... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T17:20:00+03:00
2025-03-28T17:21:00+03:00
происшествия
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россия
межгосударственный авиационный комитет
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Комиссия МАК завершила расследование катастрофы SSJ "Аэрофлота", которая произошла в мае 2019 года в "Шереметьево" и унесла жизни 41 человека, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК). Самолет Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при посадке подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек, из них 26 человек - жители Мурманской области. "Комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершила расследование авиационного происшествия с самолетом RRJ-95B RA-89098 ПАО "Аэрофлот", произошедшего 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево", - сообщили в МАК.
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происшествия, москва, мурманск, россия, межгосударственный авиационный комитет, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Москва, Мурманск, Россия, Межгосударственный авиационный комитет, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
МАК завершил расследование катастрофы SSJ в Шереметьево

МАК завершил расследование катастрофы SSJ "Аэрофлота", произошедшей в 2019 году

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100, вернувшийся во время рейса Москва - Мурманск в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту
Самолет авиакомпании Аэрофлот Sukhoi Superjet 100, вернувшийся во время рейса Москва - Мурманск в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100, вернувшийся во время рейса Москва - Мурманск в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Комиссия МАК завершила расследование катастрофы SSJ "Аэрофлота", которая произошла в мае 2019 года в "Шереметьево" и унесла жизни 41 человека, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).
Самолет Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при посадке подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек, из них 26 человек - жители Мурманской области.
"Комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершила расследование авиационного происшествия с самолетом RRJ-95B RA-89098 ПАО "Аэрофлот", произошедшего 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево", - сообщили в МАК.
Последствия возгорания самолета Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
МАК назвал причину катастрофы SSJ в 2019 году в Шереметьево
Вчера, 17:16
 
ПроисшествияМоскваМурманскРоссияМежгосударственный авиационный комитетАэрофлотШереметьево (аэропорт)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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