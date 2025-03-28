https://ria.ru/20250328/mak-2007993305.html

МАК опубликовал окончательный отчет по катастрофе SSJ в Шереметьево

МАК опубликовал окончательный отчет по катастрофе SSJ в Шереметьево - РИА Новости, 28.03.2025

МАК опубликовал окончательный отчет по катастрофе SSJ в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал на сайте окончательный отчет по расследованию катастрофы самолета SSJ авиакомпании "Аэрофлот", которая... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T17:09:00+03:00

2025-03-28T17:09:00+03:00

2025-03-28T17:21:00+03:00

происшествия

москва

мурманск

россия

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

межгосударственный авиационный комитет

sukhoi superjet 100 (ssj100)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155327/64/1553276434_0:144:379:357_1920x0_80_0_0_28e493006107d136cc12c34beaceb82c.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал на сайте окончательный отчет по расследованию катастрофы самолета SSJ авиакомпании "Аэрофлот", которая произошла мае 2019 года в столичном аэропорту "Шереметьево". Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при посадке подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек, из них 26 человек - жители Мурманской области.

https://ria.ru/20250328/mak-2007990900.html

москва

мурманск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мурманск, россия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), межгосударственный авиационный комитет, sukhoi superjet 100 (ssj100)