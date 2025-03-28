https://ria.ru/20250328/mak-2007993305.html
МАК опубликовал окончательный отчет по катастрофе SSJ в Шереметьево
МАК опубликовал окончательный отчет по катастрофе SSJ в Шереметьево - РИА Новости, 28.03.2025
МАК опубликовал окончательный отчет по катастрофе SSJ в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал на сайте окончательный отчет по расследованию катастрофы самолета SSJ авиакомпании "Аэрофлот", которая... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T17:09:00+03:00
2025-03-28T17:09:00+03:00
2025-03-28T17:21:00+03:00
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шереметьево (аэропорт)
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sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал на сайте окончательный отчет по расследованию катастрофы самолета SSJ авиакомпании "Аэрофлот", которая произошла мае 2019 года в столичном аэропорту "Шереметьево". Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при посадке подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек, из них 26 человек - жители Мурманской области.
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происшествия, москва, мурманск, россия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), межгосударственный авиационный комитет, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Москва, Мурманск, Россия, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Межгосударственный авиационный комитет, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
МАК опубликовал окончательный отчет по катастрофе SSJ в Шереметьево
МАК опубликовал отчет по расследованию катастрофы SSJ в Шереметьево в 2019 году