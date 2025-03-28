https://ria.ru/20250328/mak-2007990900.html
МАК рекомендовал усовершенствовать подготовку пилотов
МАК рекомендовал усовершенствовать подготовку пилотов - РИА Новости, 28.03.2025
МАК рекомендовал усовершенствовать подготовку пилотов
Российским авиационным властям рекомендуется внести изменения и дополнения в законодательство, направленные на контроль рисков в области подготовки пилотов,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T17:06:00+03:00
2025-03-28T17:06:00+03:00
2025-03-28T17:06:00+03:00
москва
мурманск
россия
межгосударственный авиационный комитет
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российским авиационным властям рекомендуется внести изменения и дополнения в законодательство, направленные на контроль рисков в области подготовки пилотов, сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК), завершивший расследование катастрофы SSJ "Аэрофлота" в 2019 году. "Авиационным властям рекомендовано внести изменения и дополнения в воздушное законодательство, направленные на контроль рисков в области подготовки пилотов, в том числе в особых случаях полета, и психологического обеспечения деятельности авиационного персонала", - сообщили в МАК. Самолет Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при посадке подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек, из них 26 человек - жители Мурманской области.
https://ria.ru/20241224/ssj-100-1991103350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мурманск, россия, межгосударственный авиационный комитет, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Москва, Мурманск, Россия, Межгосударственный авиационный комитет, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
МАК рекомендовал усовершенствовать подготовку пилотов
МАК после катастрофы SSJ в 2019 году рекомендовал изменить подготовку пилотов