https://ria.ru/20250328/mak-2007990900.html

МАК рекомендовал усовершенствовать подготовку пилотов

МАК рекомендовал усовершенствовать подготовку пилотов - РИА Новости, 28.03.2025

МАК рекомендовал усовершенствовать подготовку пилотов

Российским авиационным властям рекомендуется внести изменения и дополнения в законодательство, направленные на контроль рисков в области подготовки пилотов,... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T17:06:00+03:00

2025-03-28T17:06:00+03:00

2025-03-28T17:06:00+03:00

москва

мурманск

россия

межгосударственный авиационный комитет

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российским авиационным властям рекомендуется внести изменения и дополнения в законодательство, направленные на контроль рисков в области подготовки пилотов, сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК), завершивший расследование катастрофы SSJ "Аэрофлота" в 2019 году. "Авиационным властям рекомендовано внести изменения и дополнения в воздушное законодательство, направленные на контроль рисков в области подготовки пилотов, в том числе в особых случаях полета, и психологического обеспечения деятельности авиационного персонала", - сообщили в МАК. Самолет Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при посадке подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек, из них 26 человек - жители Мурманской области.

https://ria.ru/20241224/ssj-100-1991103350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, мурманск, россия, межгосударственный авиационный комитет, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100)