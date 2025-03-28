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Мадуро назвал Рубио идиотом - РИА Новости, 28.03.2025
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02:39 28.03.2025 (обновлено: 06:17 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/maduro-2007837126.html
Мадуро назвал Рубио идиотом
Мадуро назвал Рубио идиотом - РИА Новости, 28.03.2025
Мадуро назвал Рубио идиотом
Венесуэла как родина героя-освободителя Симона Боливара не будет обращать внимания на угрозы госсекретаря США Марко Рубио в связи с территориальным конфликтом с РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:39:00+03:00
2025-03-28T06:17:00+03:00
в мире
гайана
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сша
марко рубио
симон боливар
николас мадуро
оон
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МЕХИКО, 28 мар - РИА Новости. Венесуэла как родина героя-освободителя Симона Боливара не будет обращать внимания на угрозы госсекретаря США Марко Рубио в связи с территориальным конфликтом с Гайаной, заявил президент Николас Мадуро. "Демократия — вот, чего мы хотим, демократия — вот, что мы строим в мире. Нет, говорят, это режим. И тут появляется этот идиот Марко Рубио, угрожающий Венесуэле из Гайаны. Идиот! Венесуэле не угрожают, потому что это родина освободителей, родина Боливара", — заявил Мадуро в эфире телеканала VTV. В четверг госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции в Гайане, что теоретические силовые действия Каракаса против Гайаны или объектов Exxon Mobil "стали бы очень большой ошибкой". Рубио добавил, что не собирается вдаваться в детали возможных действий Вашингтона, указав на способность военно-морских сил США "добираться почти куда угодно".Один из последних инцидентов на границе Гайаны и Венесуэлы состоялся 1 марта. Президент Гайаны Ирфаан Али сообщил, что венесуэльский военный корабль вошел в богатые нефтью воды в спорном районе. Боливарианские национальные вооруженные силы FANB отвергли обвинения Гайаны, заявив, что осуществляют свои конституционные функции по обеспечению национального суверенитета и безопасности. По данным FANB в спорном районе с согласия Гайаны присутствуют в настоящий момент 28 иностранных буровых судов и танкеров. На протяжении более 100 лет Венесуэла и Гайана, которая была британской колонией и ныне входит в состав Содружества наций, спорят из-за территории Эссекибо — области, которая имеет большие запасы нефти. В 1966 году обе страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит юридически утвердить арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Представители правительства Венесуэлы в 2024 году приняли участие в заседании Международного суда ООН по территориальному спору с Гайаной о принадлежности территории Эссекибо, после чего заявили, что не признают его юрисдикцию в этом вопросе и призвали власти Гайаны вернуться к прямым переговорам.
https://ria.ru/20250201/venesuela-1996741626.html
https://ria.ru/20250311/maduro-2004247311.html
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в мире, гайана, венесуэла, сша, марко рубио, симон боливар, николас мадуро, оон, exxon mobil, содружество наций
В мире, Гайана, Венесуэла, США, Марко Рубио, Симон Боливар, Николас Мадуро, ООН, Exxon Mobil, Содружество наций
Мадуро назвал Рубио идиотом

Мадуро: Венесуэла не будет обращать внимания на угрозы Рубио из-за Гайаны

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 28 мар - РИА Новости. Венесуэла как родина героя-освободителя Симона Боливара не будет обращать внимания на угрозы госсекретаря США Марко Рубио в связи с территориальным конфликтом с Гайаной, заявил президент Николас Мадуро.
"Демократия — вот, чего мы хотим, демократия — вот, что мы строим в мире. Нет, говорят, это режим. И тут появляется этот идиот Марко Рубио, угрожающий Венесуэле из Гайаны. Идиот! Венесуэле не угрожают, потому что это родина освободителей, родина Боливара", — заявил Мадуро в эфире телеканала VTV.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и спецпосланник президента США Ричард Гренелл во время встречи. 31 января 2025 - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
В Венесуэле раскрыли содержание переговоров с посланником Трампа
1 февраля, 02:04
В четверг госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции в Гайане, что теоретические силовые действия Каракаса против Гайаны или объектов Exxon Mobil "стали бы очень большой ошибкой". Рубио добавил, что не собирается вдаваться в детали возможных действий Вашингтона, указав на способность военно-морских сил США "добираться почти куда угодно".
Один из последних инцидентов на границе Гайаны и Венесуэлы состоялся 1 марта. Президент Гайаны Ирфаан Али сообщил, что венесуэльский военный корабль вошел в богатые нефтью воды в спорном районе. Боливарианские национальные вооруженные силы FANB отвергли обвинения Гайаны, заявив, что осуществляют свои конституционные функции по обеспечению национального суверенитета и безопасности. По данным FANB в спорном районе с согласия Гайаны присутствуют в настоящий момент 28 иностранных буровых судов и танкеров.
На протяжении более 100 лет Венесуэла и Гайана, которая была британской колонией и ныне входит в состав Содружества наций, спорят из-за территории Эссекибо — области, которая имеет большие запасы нефти. В 1966 году обе страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит юридически утвердить арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией.
Представители правительства Венесуэлы в 2024 году приняли участие в заседании Международного суда ООН по территориальному спору с Гайаной о принадлежности территории Эссекибо, после чего заявили, что не признают его юрисдикцию в этом вопросе и призвали власти Гайаны вернуться к прямым переговорам.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Мадуро призвал жителей Европы выступить против ее вооружения
11 марта, 09:52
 
В миреГайанаВенесуэлаСШАМарко РубиоСимон БоливарНиколас МадуроООНExxon MobilСодружество наций
 
 
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