https://ria.ru/20250328/maduro-2007837126.html

Мадуро назвал Рубио идиотом

Мадуро назвал Рубио идиотом - РИА Новости, 28.03.2025

Мадуро назвал Рубио идиотом

Венесуэла как родина героя-освободителя Симона Боливара не будет обращать внимания на угрозы госсекретаря США Марко Рубио в связи с территориальным конфликтом с РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T02:39:00+03:00

2025-03-28T02:39:00+03:00

2025-03-28T06:17:00+03:00

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МЕХИКО, 28 мар - РИА Новости. Венесуэла как родина героя-освободителя Симона Боливара не будет обращать внимания на угрозы госсекретаря США Марко Рубио в связи с территориальным конфликтом с Гайаной, заявил президент Николас Мадуро. "Демократия — вот, чего мы хотим, демократия — вот, что мы строим в мире. Нет, говорят, это режим. И тут появляется этот идиот Марко Рубио, угрожающий Венесуэле из Гайаны. Идиот! Венесуэле не угрожают, потому что это родина освободителей, родина Боливара", — заявил Мадуро в эфире телеканала VTV. В четверг госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции в Гайане, что теоретические силовые действия Каракаса против Гайаны или объектов Exxon Mobil "стали бы очень большой ошибкой". Рубио добавил, что не собирается вдаваться в детали возможных действий Вашингтона, указав на способность военно-морских сил США "добираться почти куда угодно".Один из последних инцидентов на границе Гайаны и Венесуэлы состоялся 1 марта. Президент Гайаны Ирфаан Али сообщил, что венесуэльский военный корабль вошел в богатые нефтью воды в спорном районе. Боливарианские национальные вооруженные силы FANB отвергли обвинения Гайаны, заявив, что осуществляют свои конституционные функции по обеспечению национального суверенитета и безопасности. По данным FANB в спорном районе с согласия Гайаны присутствуют в настоящий момент 28 иностранных буровых судов и танкеров. На протяжении более 100 лет Венесуэла и Гайана, которая была британской колонией и ныне входит в состав Содружества наций, спорят из-за территории Эссекибо — области, которая имеет большие запасы нефти. В 1966 году обе страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит юридически утвердить арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Представители правительства Венесуэлы в 2024 году приняли участие в заседании Международного суда ООН по территориальному спору с Гайаной о принадлежности территории Эссекибо, после чего заявили, что не признают его юрисдикцию в этом вопросе и призвали власти Гайаны вернуться к прямым переговорам.

https://ria.ru/20250201/venesuela-1996741626.html

https://ria.ru/20250311/maduro-2004247311.html

гайана

венесуэла

сша

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