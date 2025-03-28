https://ria.ru/20250328/lugansk-2008063842.html

В Луганске прогремели взрывы

В Луганске прогремели взрывы - РИА Новости, 29.03.2025

В Луганске прогремели взрывы

Звуки взрывов слышны в небе над Луганском, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-28T23:50:00+03:00

2025-03-28T23:50:00+03:00

2025-03-29T00:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганск

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 28 мар – РИА Новости. Звуки взрывов слышны в небе над Луганском, передает корреспондент РИА Новости.Несколько громких хлопков, напоминающих звук взрывов, раздались в столице ЛНР около 23.32 мск.О причинах официально не сообщается.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

луганск, луганская народная республика, происшествия