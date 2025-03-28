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В Луганске прогремели взрывы - РИА Новости, 29.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:50 28.03.2025 (обновлено: 00:00 29.03.2025)
https://ria.ru/20250328/lugansk-2008063842.html
В Луганске прогремели взрывы
В Луганске прогремели взрывы - РИА Новости, 29.03.2025
В Луганске прогремели взрывы
Звуки взрывов слышны в небе над Луганском, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-28T23:50:00+03:00
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специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 28 мар – РИА Новости. Звуки взрывов слышны в небе над Луганском, передает корреспондент РИА Новости.Несколько громких хлопков, напоминающих звук взрывов, раздались в столице ЛНР около 23.32 мск.О причинах официально не сообщается.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганск
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луганск, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Происшествия
В Луганске прогремели взрывы

Звуки взрывов слышны в небе над Луганском

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГород Луганск
Город Луганск - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 28 мар – РИА Новости. Звуки взрывов слышны в небе над Луганском, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько громких хлопков, напоминающих звук взрывов, раздались в столице ЛНР около 23.32 мск.
О причинах официально не сообщается.
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