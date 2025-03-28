https://ria.ru/20250328/lugansk-2008063842.html
В Луганске прогремели взрывы
В Луганске прогремели взрывы - РИА Новости, 29.03.2025
В Луганске прогремели взрывы
Звуки взрывов слышны в небе над Луганском, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-28T23:50:00+03:00
2025-03-28T23:50:00+03:00
2025-03-29T00:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 28 мар – РИА Новости. Звуки взрывов слышны в небе над Луганском, передает корреспондент РИА Новости.Несколько громких хлопков, напоминающих звук взрывов, раздались в столице ЛНР около 23.32 мск.О причинах официально не сообщается.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Происшествия
В Луганске прогремели взрывы
Звуки взрывов слышны в небе над Луганском