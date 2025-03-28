https://ria.ru/20250328/laureaty-2008052591.html

В Москве наградили лауреатов "Премии Художественного театра"

В Москве наградили лауреатов "Премии Художественного театра" - РИА Новости, 28.03.2025

В Москве наградили лауреатов "Премии Художественного театра"

Лауреатами "Премии художественного театра" стали художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра Иван... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T21:56:00+03:00

2025-03-28T21:56:00+03:00

2025-03-28T21:56:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Лауреатами "Премии художественного театра" стали художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин, актриса Даша Верещагина и писательница Мария Лебедева, передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения прошла на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова в третий раз. Премия направлена на поддержку молодых деятелей искусств до 35 лет включительно, ярко заявивших о себе в минувшем году. Перед началом церемонии к участникам вечера обратилась министр культуры России Ольга Любимова. "Уважаемые лауреаты, приветствую вас на торжественной церемонии вручения премии Художественного театра. Она была учреждена в 2023 году в рамках празднования 125-летия Московского художественного общедоступного театра. Уже третий год на исторической сцене МХТ им. Чехова мы чествуем талант и мастерство нашей творческой молодежи, ярко проявившей себя в минувшем году", - сказала глава ведомства в своем видеообращении. Сквозной темой вечера стал юбилей народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского. Об этом со сцены объявил худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский. "Сегодня исполняется 100-летний день рождения Иннокентия Михайловича Смоктуновского. Сегодня, конечно же, вечером будет пронизан им и посвящен ему его размышлением о жизни, его интонациям, его тембру голоса, его обаянию", - сказал он перед началом церемонии. Специальный приз "Без комментариев" получил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Победителем в номинации "Опера" стал художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин, дирижер-постановщик спектакля "Снегурочка". Солистка балета "Лебединое озеро" в МАМТе имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Елена Соломянко, исполнившая партию Одетты-Одиллии, была признана победителем в номинации "Балет". Лучшим автором был признан Мария Лебедева за роман "Там темно". В номинации "классическая музыка" победу одержал дирижер Артемий Великий. Композитор Лидия-Мария Кошевая получила премию в категории "Современная академическая музыка". Приз в категории "Кино" получила актриса Даша Верещагина за роль Алисы Селезневой в фильме "Сто лет тому вперед". Лучшим в "Театре" был признан режиссер Андрей Маник за постановку "Три сестры" в пространстве "Внутри". В Специальная номинация "Зачет" наградили Агафью Бит-Гармус, студентку 4 курса факультета сценографии и театральной технологии.

https://ria.ru/20250328/premiya-2007915147.html

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россия, ссср, иннокентий смоктуновский, ольга любимова, константин хабенский, мхт имени а.п. чехова, государственный эрмитаж, московский государственный академический симфонический оркестр, москва