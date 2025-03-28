https://ria.ru/20250328/laureaty-2008052591.html
В Москве наградили лауреатов "Премии Художественного театра"
В Москве наградили лауреатов "Премии Художественного театра" - РИА Новости, 28.03.2025
В Москве наградили лауреатов "Премии Художественного театра"
Лауреатами "Премии художественного театра" стали художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра Иван... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T21:56:00+03:00
2025-03-28T21:56:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Лауреатами "Премии художественного театра" стали художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин, актриса Даша Верещагина и писательница Мария Лебедева, передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения прошла на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова в третий раз. Премия направлена на поддержку молодых деятелей искусств до 35 лет включительно, ярко заявивших о себе в минувшем году. Перед началом церемонии к участникам вечера обратилась министр культуры России Ольга Любимова. "Уважаемые лауреаты, приветствую вас на торжественной церемонии вручения премии Художественного театра. Она была учреждена в 2023 году в рамках празднования 125-летия Московского художественного общедоступного театра. Уже третий год на исторической сцене МХТ им. Чехова мы чествуем талант и мастерство нашей творческой молодежи, ярко проявившей себя в минувшем году", - сказала глава ведомства в своем видеообращении. Сквозной темой вечера стал юбилей народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского. Об этом со сцены объявил худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский. "Сегодня исполняется 100-летний день рождения Иннокентия Михайловича Смоктуновского. Сегодня, конечно же, вечером будет пронизан им и посвящен ему его размышлением о жизни, его интонациям, его тембру голоса, его обаянию", - сказал он перед началом церемонии. Специальный приз "Без комментариев" получил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Победителем в номинации "Опера" стал художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин, дирижер-постановщик спектакля "Снегурочка". Солистка балета "Лебединое озеро" в МАМТе имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Елена Соломянко, исполнившая партию Одетты-Одиллии, была признана победителем в номинации "Балет". Лучшим автором был признан Мария Лебедева за роман "Там темно". В номинации "классическая музыка" победу одержал дирижер Артемий Великий. Композитор Лидия-Мария Кошевая получила премию в категории "Современная академическая музыка". Приз в категории "Кино" получила актриса Даша Верещагина за роль Алисы Селезневой в фильме "Сто лет тому вперед". Лучшим в "Театре" был признан режиссер Андрей Маник за постановку "Три сестры" в пространстве "Внутри". В Специальная номинация "Зачет" наградили Агафью Бит-Гармус, студентку 4 курса факультета сценографии и театральной технологии.
https://ria.ru/20250328/premiya-2007915147.html
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россия, ссср, иннокентий смоктуновский, ольга любимова, константин хабенский, мхт имени а.п. чехова, государственный эрмитаж, московский государственный академический симфонический оркестр, москва
Культура, Россия, СССР, Иннокентий Смоктуновский, Ольга Любимова, Константин Хабенский, МХТ имени А.П. Чехова, Государственный Эрмитаж, Московский государственный академический симфонический оркестр, Москва
В Москве наградили лауреатов "Премии Художественного театра"
Лауреатами Премии Художественного театра стали Никифорчин, Верещагина и Лебедева
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Лауреатами "Премии художественного театра" стали художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин, актриса Даша Верещагина и писательница Мария Лебедева, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения прошла на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова
в третий раз. Премия направлена на поддержку молодых деятелей искусств до 35 лет включительно, ярко заявивших о себе в минувшем году.
Перед началом церемонии к участникам вечера обратилась министр культуры России Ольга Любимова
.
"Уважаемые лауреаты, приветствую вас на торжественной церемонии вручения премии Художественного театра. Она была учреждена в 2023 году в рамках празднования 125-летия Московского художественного общедоступного театра. Уже третий год на исторической сцене МХТ им. Чехова мы чествуем талант и мастерство нашей творческой молодежи, ярко проявившей себя в минувшем году", - сказала глава ведомства в своем видеообращении.
Сквозной темой вечера стал юбилей народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского
. Об этом со сцены объявил худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский
.
"Сегодня исполняется 100-летний день рождения Иннокентия Михайловича Смоктуновского. Сегодня, конечно же, вечером будет пронизан им и посвящен ему его размышлением о жизни, его интонациям, его тембру голоса, его обаянию", - сказал он перед началом церемонии.
Специальный приз "Без комментариев" получил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский
.
Победителем в номинации "Опера" стал художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра
Иван Никифорчин, дирижер-постановщик спектакля "Снегурочка".
Солистка балета "Лебединое озеро" в МАМТе имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Елена Соломянко, исполнившая партию Одетты-Одиллии, была признана победителем в номинации "Балет".
Лучшим автором был признан Мария Лебедева за роман "Там темно".
В номинации "классическая музыка" победу одержал дирижер Артемий Великий.
Композитор Лидия-Мария Кошевая получила премию в категории "Современная академическая музыка".
Приз в категории "Кино" получила актриса Даша Верещагина за роль Алисы Селезневой в фильме "Сто лет тому вперед".
Лучшим в "Театре" был признан режиссер Андрей Маник за постановку "Три сестры" в пространстве "Внутри".
В Специальная номинация "Зачет" наградили Агафью Бит-Гармус, студентку 4 курса факультета сценографии и театральной технологии.