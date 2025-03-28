https://ria.ru/20250328/krym-2007856828.html

В Крыму задержали неонациста, готовившего теракт в мечети

В Крыму задержали неонациста, готовившего теракт в мечети - РИА Новости, 28.03.2025

В Крыму задержали неонациста, готовившего теракт в мечети

В Крыму задержали участника неонацистской террористической группировки, намеревавшегося поджечь мечеть, сообщила пресс-служба УФСБ полуострова. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T08:19:00+03:00

2025-03-28T08:19:00+03:00

2025-03-28T10:38:00+03:00

республика крым

происшествия

фсб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. В Крыму задержали участника неонацистской террористической группировки, намеревавшегося поджечь мечеть, сообщила пресс-служба УФСБ полуострова."В ходе осмотра его телефона установлено, что он администрирует Telegram-аккаунт и Telegram-канал антироссийской и неонацистской направленности, а также поддерживает связь с лидером террористической организации с Украины, который отрабатывал ему задание по поджогу мечети за тысячу долларов", — отметили в ведомстве.Задержанный 18-летний житель Крыма причастен к нападению на граждан, в итоге получившим травмы, порче их имущества, поджогам и нанесению экстремистской символики. В доме злоумышленника обнаружили и изъяли готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, аэрозольную краску зеленого цвета, которой рисовали свастики, а также средства связи.Установлено, что задержанный принимал непосредственное участие в так называемых акциях прямого действия, а также передавал местным жителям через схроны коктейли Молотова и другие предметы для совершения преступлений за денежное вознаграждение, которое выплачивалось криптовалютой, перечисленной кураторами из СБУ."По материалам УФСБ и МВД по Республике Крым Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30, частью первой статьи 205 УК ("Террористический акт")", — добавили в ведомстве.Устанавливаются другие обстоятельства и лица, причастные к противоправной деятельности.

https://ria.ru/20250327/podzhog-2007590681.html

https://ria.ru/20250320/terakt-2006104050.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание участника неонацистской террористической группировки, намеревавшегося поджечь мечеть Участника неонацистской террористической группировки, намеревавшегося поджечь мечеть, задержали в Крыму, сообщило управление ФСБ 2025-03-28T08:19 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

республика крым, происшествия, фсб