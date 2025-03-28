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В Крыму задержали неонациста, готовившего теракт в мечети - РИА Новости, 28.03.2025
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08:19 28.03.2025 (обновлено: 10:38 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/krym-2007856828.html
В Крыму задержали неонациста, готовившего теракт в мечети
В Крыму задержали неонациста, готовившего теракт в мечети - РИА Новости, 28.03.2025
В Крыму задержали неонациста, готовившего теракт в мечети
В Крыму задержали участника неонацистской террористической группировки, намеревавшегося поджечь мечеть, сообщила пресс-служба УФСБ полуострова. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T08:19:00+03:00
2025-03-28T10:38:00+03:00
республика крым
происшествия
фсб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. В Крыму задержали участника неонацистской террористической группировки, намеревавшегося поджечь мечеть, сообщила пресс-служба УФСБ полуострова.&quot;В ходе осмотра его телефона установлено, что он администрирует Telegram-аккаунт и Telegram-канал антироссийской и неонацистской направленности, а также поддерживает связь с лидером террористической организации с Украины, который отрабатывал ему задание по поджогу мечети за тысячу долларов&quot;, — отметили в ведомстве.Задержанный 18-летний житель Крыма причастен к нападению на граждан, в итоге получившим травмы, порче их имущества, поджогам и нанесению экстремистской символики. В доме злоумышленника обнаружили и изъяли готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, аэрозольную краску зеленого цвета, которой рисовали свастики, а также средства связи.Установлено, что задержанный принимал непосредственное участие в так называемых акциях прямого действия, а также передавал местным жителям через схроны коктейли Молотова и другие предметы для совершения преступлений за денежное вознаграждение, которое выплачивалось криптовалютой, перечисленной кураторами из СБУ.&quot;По материалам УФСБ и МВД по Республике Крым Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30, частью первой статьи 205 УК (&quot;Террористический акт&quot;)&quot;, — добавили в ведомстве.Устанавливаются другие обстоятельства и лица, причастные к противоправной деятельности.
https://ria.ru/20250327/podzhog-2007590681.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Задержание участника неонацистской террористической группировки, намеревавшегося поджечь мечеть
Участника неонацистской террористической группировки, намеревавшегося поджечь мечеть, задержали в Крыму, сообщило управление ФСБ
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республика крым, происшествия, фсб
Республика Крым, Происшествия, ФСБ
В Крыму задержали неонациста, готовившего теракт в мечети

УФСБ: в Крыму задержали неонациста, готовившего поджог мечети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. В Крыму задержали участника неонацистской террористической группировки, намеревавшегося поджечь мечеть, сообщила пресс-служба УФСБ полуострова.
«

"В ходе осмотра его телефона установлено, что он администрирует Telegram-аккаунт и Telegram-канал антироссийской и неонацистской направленности, а также поддерживает связь с лидером террористической организации с Украины, который отрабатывал ему задание по поджогу мечети за тысячу долларов", — отметили в ведомстве.

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Задержанный 18-летний житель Крыма причастен к нападению на граждан, в итоге получившим травмы, порче их имущества, поджогам и нанесению экстремистской символики. В доме злоумышленника обнаружили и изъяли готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, аэрозольную краску зеленого цвета, которой рисовали свастики, а также средства связи.
Установлено, что задержанный принимал непосредственное участие в так называемых акциях прямого действия, а также передавал местным жителям через схроны коктейли Молотова и другие предметы для совершения преступлений за денежное вознаграждение, которое выплачивалось криптовалютой, перечисленной кураторами из СБУ.
«

"По материалам УФСБ и МВД по Республике Крым Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30, частью первой статьи 205 УК ("Террористический акт")", — добавили в ведомстве.

Устанавливаются другие обстоятельства и лица, причастные к противоправной деятельности.
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