Рейтинг@Mail.ru
Кремль рассказал об обязательствах по черноморской инициативе - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 28.03.2025 (обновлено: 14:57 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/kreml-2007948442.html
Кремль рассказал об обязательствах по черноморской инициативе
Кремль рассказал об обязательствах по черноморской инициативе - РИА Новости, 28.03.2025
Кремль рассказал об обязательствах по черноморской инициативе
Обязательства по отношению к России в рамках черноморской инициативы так и не были выполнены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:56:00+03:00
2025-03-28T14:57:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
черное море
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758925798_0:119:3072:1846_1920x0_80_0_0_a347d1dc231c80b00992ee3a52a0ff0e.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Обязательства по отношению к России в рамках черноморской инициативы так и не были выполнены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это положение было зафиксировано еще в прошлый раз, когда инициатива действовала, работала, выполнялись все обязательства, за исключением обязательств по отношению к Российской Федерации. Они так и не были выполнены, поэтому никакой новизны нет", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250324/peskov-2006921426.html
россия
сша
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758925798_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_635d1777e8034288e7828147b46e0b0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), черное море, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Черное море, В мире
Кремль рассказал об обязательствах по черноморской инициативе

Песков: обязательства по отношению к РФ по черноморской инициативе не выполнены

© Фото : @USNavyEurope/TwitterКорабли НАТО в Черном море
Корабли НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : @USNavyEurope/Twitter
Корабли НАТО в Черном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Обязательства по отношению к России в рамках черноморской инициативы так и не были выполнены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это положение было зафиксировано еще в прошлый раз, когда инициатива действовала, работала, выполнялись все обязательства, за исключением обязательств по отношению к Российской Федерации. Они так и не были выполнены, поэтому никакой новизны нет", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Песков раскрыл смысл черноморской инициативы
24 марта, 12:47
 
РоссияСШАДмитрий ПесковТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)Черное мореВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала