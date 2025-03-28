https://ria.ru/20250328/kreml-2007948442.html

Кремль рассказал об обязательствах по черноморской инициативе

Кремль рассказал об обязательствах по черноморской инициативе - РИА Новости, 28.03.2025

Кремль рассказал об обязательствах по черноморской инициативе

Обязательства по отношению к России в рамках черноморской инициативы так и не были выполнены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:56:00+03:00

2025-03-28T14:56:00+03:00

2025-03-28T14:57:00+03:00

россия

сша

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

черное море

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Обязательства по отношению к России в рамках черноморской инициативы так и не были выполнены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это положение было зафиксировано еще в прошлый раз, когда инициатива действовала, работала, выполнялись все обязательства, за исключением обязательств по отношению к Российской Федерации. Они так и не были выполнены, поэтому никакой новизны нет", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250324/peskov-2006921426.html

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россия, сша, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), черное море, в мире