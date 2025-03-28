https://ria.ru/20250328/krasnoe-2007927094.html

ВС России освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области

ВС России освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области - РИА Новости, 28.03.2025

ВС России освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области

Группировка ВС РФ "Запад" освободила населенный пункт Красное Первое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T13:43:00+03:00

2025-03-28T13:43:00+03:00

2025-03-28T15:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970012_0:300:3080:2033_1920x0_80_0_0_a4793714cd253e23a1682d8c376be8c0.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" освободила населенный пункт Красное Первое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Мирное Донецкой Народной Республики и Красное Первое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 22 по 28 марта.Об освобождении Мирного сообщалось ранее.

https://ria.ru/20250328/svo-2007910448.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, вооруженные силы рф