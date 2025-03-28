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ВС России освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области
ВС России освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области - РИА Новости, 28.03.2025
ВС России освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области
Группировка ВС РФ "Запад" освободила населенный пункт Красное Первое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:43:00+03:00
2025-03-28T13:43:00+03:00
2025-03-28T15:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" освободила населенный пункт Красное Первое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Мирное Донецкой Народной Республики и Красное Первое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 22 по 28 марта.Об освобождении Мирного сообщалось ранее.
https://ria.ru/20250328/svo-2007910448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
ВС России освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области
Минобороны сообщило об освобождении села Красное Первое в Харьковской области