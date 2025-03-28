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ВС России освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области - РИА Новости, 28.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:43 28.03.2025 (обновлено: 15:17 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/krasnoe-2007927094.html
ВС России освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области
ВС России освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области - РИА Новости, 28.03.2025
ВС России освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области
Группировка ВС РФ "Запад" освободила населенный пункт Красное Первое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:43:00+03:00
2025-03-28T15:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" освободила населенный пункт Красное Первое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Мирное Донецкой Народной Республики и Красное Первое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 22 по 28 марта.Об освобождении Мирного сообщалось ранее.
https://ria.ru/20250328/svo-2007910448.html
харьковская область
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харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
ВС России освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области

Минобороны сообщило об освобождении села Красное Первое в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" освободила населенный пункт Красное Первое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Мирное Донецкой Народной Республики и Красное Первое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 22 по 28 марта.
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Мирное в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили село Мирное в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Мирное в Харьковской области
Об освобождении Мирного сообщалось ранее.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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